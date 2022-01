La leçon de vie de Roro le costaud, le Tourangeau star des réseaux sociaux

Romain Guérineau est devenu tétraplégique il y a dix ans après un accident de ski. Ce tourangeau, bien connu des réseaux sociaux, livre aujourd'hui une vraie leçon de vie. Une bouffée d'humanité et d'espoir dans un livre qui sort la semaine prochaine et qui démonte les clichés sur le handicap.

France Bleu Touraine vous fait partager un livre qui fait du bien, un livre écrit par un tourangeau bien connu des réseaux sociaux où il se fait appeler "Roro le costaud" et où il parle quasi quotidiennement à 167.000 abonnés.

Romain Guérineau a 36 ans. Il est pompier professionnel, c'est lui qui reçoit notamment les appels d'urgence passés dans le département. Il y a dix ans, il a été victime d'un accident de ski qui l'a laissé tétraplégique alors qu'il allait être papa. Loin de s'effondrer, il a décidé d'en faire une force. Et c'est le récit de cet incroyable parcours qu'il a d'abord mis en mots sur Instagram, avant de le coucher dans un livre qui sort mercredi prochain.

On a tous une force en nous qui est prête à ressurgir quand on en a besoin

Un livre traversé à chaque page par la résilience. Un concept que Romain Guérineau connait bien désormais. "La résilience, c'est un mot que j'ai découvert avec mon aventure. C'est vouloir s'en sortir, faire de cette épreuve une force. J'aurais pu m'effondrer, mais je pense que quelque part, on a tous une force en nous qui est prête à ressurgir quand on en a besoin. Et il faut juste avoir le petit déclencheur. Moi, c'est vrai que ma fille a été mon élément déclencheur pour puiser cette force que j'avais en moi".

Démonter les clichés sur le handicap

Avant de se mettre sur les réseaux sociaux, Romain n'en connaissait pas grand chose. Tout comme le monde du handicap, qu'il découvre brusquement après son accident. "Ce monde que j'ai découvert, je me suis dit qu'on ne pouvait pas en vouloir aux gens de ne pas le connaître. Si on ne leur ouvre pas ce monde, si on ne leur explique pas comment ça se passe, ils ne peuvent pas connaître. Et c'est à ce moment là que j'ai vu qu'effectivement, il y avait encore tellement de clichés sur le handicap. Moi, dans ma situation, des fois je me retrouvais avec des gens qui me disaient, mais tu conduis ! Oui, on peut conduire, on peut travailler" dit-il en souriant.

Des clichés qu'il démonte avec humour, que ce soit sur les réseaux ou dans son livre. "Qui de mieux placé qu'une personne handicapée pour faire de l'humour sur le handicap? Personne, parce que l'on ne pourra rien me dire. Je me moque de moi-même. Jusqu'à présent, l'autodérision, on n'a encore pas réussi à se faire trop engueuler là dessus !"

Donner des astuces

Mais ce qu'il veut faire aussi, c'est donner des astuces. "Quand j'étais en rééducation, il y avait des gens qui étaient là pour m'aider, des ergothérapeutes, des kinés, et autres. Mais là où j'ai trouvé le plus d'informations, c'était sur Internet et c'est pour ça que j'ai voulu sortir toutes ces petites astuces qui m'aident au quotidien, qui m'ont aidé par le passé". Des astuces pour organiser ses déplacements, ses vacances. Rappeler aussi les droits réservés aux personnes handicapées.

"Et pourtant ça roule", le livre de Roro le costaud aux éditions du Rocher paraîtra ce mercredi.