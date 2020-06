Mort de George Floyd : Michael Jordan fait un don de 100 millions de dollars pour lutter contre les inégalités

Le basketteur mythique, Michael Jordan, a annoncé ce vendredi soir faire un don de 100 millions de dollars à des organisations luttant pour l'égalité raciale et la justice sociale. Ce don intervient en pleine vague d'indignation aux États-Unis après la mort de George Floyd.

C'est un don exceptionnel qu'a annoncé vendredi soir Michael Jordan. La légende de la NBA va donner 100 millions de dollars à des organisations qui luttent contre les inégalités raciales, alors que les États-Unis font face à une vague de colère et d'indignation après la mort le 25 mai dernier de George Floyd lors de son interpellation à Minneapolis. "Michael Jordan et Jordan Brand vont donner 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années à des organisations vouées à s'assurer de l'égalité des races, de la justice sociale et d'un meilleur accès à l'éducation", indique un communiqué.

Nous sommes en 2020, et notre famille Jordan inclut tous ceux qui aspirent à notre mode de vie. Bien que beaucoup de choses ont évolué, les pires comportements persistent. - Communiqué de Michael Jordan

"Black Lives Matter (la vie des Noirs compte). Ce n'est pas une affirmation controversée. Tant que ce racisme enraciné qui cause la faillite des institutions de notre pays ne sera pas totalement éradiqué, nous continuerons de nous engager à protéger et à améliorer les vies des personnes noires", explique Michael Jordan, l'ancienne star des Chicago Bulls. Sa fortune personnelle est estimée à 2,1 milliards de dollars.

Critiqué au cours de sa carrière de joueur pour ne pas avoir pris la parole sur les problèmes raciaux aux États-Unis, l'ex basketteur a exprimé sa colère la semaine dernière, après la mort de George Floyd : "Nous en avons assez". Michael Jordan se disait alors "aux côtés de ceux qui dénoncent le racisme et la violence envers les personnes de couleur dans notre pays".