La légende du football Pelé a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital pour "passer Noël en famille"

La légende brésilienne du football Pelé passera Noël en famille. Il a annoncé ce vendredi 24 décembre avoir reçu l'autorisation de quitter l'hôpital de Sao Paulo, où il était pris en charge depuis deux semaines pour suivre une chimiothérapie. "Le sourire sur la photo dit tout", écrit-il sur le réseau social Instagram.

"Je rentre à la maison", annonce l'ancien footballeur brésilien, âgé de 81 ans. Pelé remercie d'ailleurs ses fans pour leurs "messages d'affection" qu'il a reçus depuis quelques semaines, et l'annonce cet automne de son cancer.

Le triple champion du monde avait déjà été hospitalisé, entre août et septembre. Le 4 septembre, on lui avait retiré une tumeur du côlon détectée lors d'examens de routine. Depuis, il publiait occasionnellement des messages sur les réseaux sociaux pour rassurer sur son état de santé. Pelé "se trouve dans un état stable et poursuivra son traitement de la tumeur du côlon identifiée en septembre dernier", explique ce vendredi l'hôpital Albert-Einstein dans un communiqué.