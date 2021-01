La Légion d'honneur pour l'infirmière corse décédée de la Covid

C'est une très forte émotion qui avait saisi la Corse début novembre, avec l'annonce par le centre hospitalier de Bastia, du décès de l'une de ses infirmières emportée par la Covid-19. Joëlle Ferricelli était infirmière depuis 31 ans, dont 20 passés au sein des équipes de l'hôpital de Bastia. L'hommage était alors unanime pour cette soignante appréciée de tous, collègues comme patients. Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2020, elle est donc élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur.

Le monde de la santé insulaire est, par ailleurs, bien représenté dans cette promotion exceptionnelle du 1er janvier 2021. Ainsi, le directeur général de l'hôpital de Bastia, Jean Mathieu Defour, est également élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. C'est aussi le cas d'André de Caffarelli, médecin urgentiste et chef de pôle des urgences de l'hôpital de Bastia. La distinction est également attribuée cette année à Christian Filippi, président de l'union régionale des professionnels de santé pharmaciens de Corse. François Pernin, ancien praticien hospitalier avec 46 ans de service, et actuel président de la CLE, coordination inter-associative de lutte contre l'exclusion et la pauvreté en Corse, est également distingué cette année.

Enfin, dans un tout autre domaine, celui des transports maritimes, c'est Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de la Corsica linea qui se voit remettre la Légion d'honneur, à l'orée de cette année 2021.