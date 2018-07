Marseillan, France

Après Sète jeudi dernier, la légion étrangère est ce samedi à Marseillan pour une journée de recrutement. Un car podium est installé allée André Filliol près de la plage d'honneur .

La légion étrangère compte près de 8300 membres dont seulement 10 % de français. Elle est actuellement engagée au Liban, au Mali, en Guyane et en mission intérieure avec la protection sentinelle .

"L'objectif de ces journées de recrutement est d'attirer des candidats français. Ils ont un rôle très important dans l'apprentissage de la langue française par les légionnaires étrangers et pour la transmission d'instructions" explique le sergent chef Lamini adjoint au poste d'information de la Légion Etrangère à Perpignan.

Pas besoin de diplôme

Les candidats doivent avoir entre 17 et 40 ans, une bonne condition physique ( le premier test consiste à faire cinq tractions) et savoir lire et écrire dans sa langue maternelle. Il faut avoir du caractère, un mental d'acier. Aucun diplôme n'est exigé. Le salaire d'un légionnaire est d'environ 1200 euros en début de carrière.

Les tests à Perpignan durent deux à trois semaines et la formation quatre mois à Castelnaudary donc en seulement cinq mois il est possible d'intégrer un régiment.