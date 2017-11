La Légion étrangère recrute dans le Gard. Quelques treize cents postes à saisir et des dizaines de métiers à saisir. Une arme prestigieuse, son car-podium d'information,après Alès et Nîmes, s'installe cours Ladroit à Bagnols-sur-Cèze. Une opération séduction qui -apparemment - fait recette.

La Légion Étrangère recrute. Quelques treize cents postes pour cette année. Ce mardi son car-podium d'information a stationné toute la journée à Alès puis à Nîmes. Ce jeudi, il sera sur le cours Ladroit à Bagnols-sur-Cèze. La Légion, une arme prestigieuse qui a fait rêver les générations plus anciennes mais plus seulement. Quelques dizaines de jeunes sont venus se renseigner. Pas question de s'engage tout de suite mais le contact direct avec des militaires, fiers de leur arme, permettait de se faire une idée plus précise.

Des dizaines de métiers, la possibilité de se former et d'obtenir des diplômes valables aussi dans le civil.

Age minimum requis 17 ans - avec accord tuteur légal - maximun, 40 ans. Les contrats sont de 5 ans renouvelables pour un salaire de 1.300 euros. Il y a bien sur les opérations sur le terrain mais la Légion Étrangère ce sont aussi des dizaines de métiers. Pas de diplôme nécessaire mais la prestigieuse arme permet - en fonction des compétences - de se former. Des diplômes qui sont aussi valables dans le civil. Mais la Légion Étrangère, ce sont aussi des valeurs.

La mission est sacrée, tu l’exécutes jusqu'au bout et si besoin, en opérations, au péril de ta vie.

Cohésion, effort, solidarité, entraide, famille, combat et don de soi. Autant de valeurs portés par la Légion Étrangère. Dans un contexte de tension intérieure, ces notions semblant relever d'un autre temps, ont eu l'air de séduire les plus jeunes d'entre-nous. La Légion Étrangère est ouverte à tous ceux prêts à adhérer à ses valeurs et à l’institution.

Ce mardi à Alès, quelques dizaines de lycéens sont venus rencontrer les Légionnaires. Défendre le pays et porter haut les valeurs de la Légion Étrangère trouvent une résonance chez-eux.

Thimotée et Jérèmy, deux jeunes Alèsiens séduits par la Légion. © Radio France - Ludovic Labastrou

Le Sergent-chef Maulay Lamini a trouvé à qui parler. © Radio France - Ludovic Labastrou