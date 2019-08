La légion étrangère recrute sur les plages

Bray-Dunes, France

"Enlève les mains de tes poches, s'il te plaît, c'est une question de respect mutuel". L'adjudant chef Lee ne plaisante pas avec la discipline. Pour autant, Thomas, 14 ans, a l'air convaincu par le discours du légionnaire. L'adolescent est encore trop jeune pour intégrer la légion, que l'on peut rejoindre à partir de 17 ans, mais il a trouvé la présentation "très intéressante".

Cet après-midi là à Bray-Dunes, la légion étrangère recrute. "En été il y a du monde à la plage. On veut donc nous faire connaître auprès des vacanciers." affirme l’adjudant chef Sang-Jin Lee, chef du bureau de recrutement de la légion à Lille. 1245 hommes entre 17 et 40 ans sont recherchés. "Il faut avoir un _bon physique_, c'est à dire savoir faire cinq tractions, un bon moral et remplir un test pyscho-social", détaille le caporal chef Grégory Poitevin, membre du bureau de recrutement. "Quand on rentre à la légion, on change d'identité", souligne toute fois Sang-Jin Lee.

Un légionnaire en tenue d'apparat © Radio France - Florent Vautier

Cet après midi là, personne n'est arrivé avec son paquetage pour s'engager. "C'est déjà arrivé", raconte Sang-Jin Lee. Pour les intéressés, les bureau du recrutement de la légion étrangère à Lille sont ouverts toute l'année. Ils sont situés 42 rue du Magasin, près de l'esplanade de la citadelle.