La légumerie solidaire a ouvert ses portes à Marseille

Cela fait 5 ans que le projet était dans les cartons et les esprits, la légumerie solidaire du MIN voit enfin le jour et pour la plus grande satisfaction de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône qui a lancé le projet. Un projet financé quasiment entièrement par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a investi 765 000 euro pour l'achat de matériel et les travaux d'aménagement. Installée aux Arnavaux à Marseille cette légumerie a pour objectif de trier les légumes invendus, "moches" parfois destinés à la poubelle pour ensuite les conditionner et les donner aux plus démunis. Ces fruits et légumes, qui vont alimenter les associations, sont de courtes durée de vie donc il faut vite en prendre soin pour éviter le gaspillage explique le président de la Banque Alimentaire, Gérard Gros : "Les fruits et légumes ont une grosse qualité nutritionnelle et c'est impératif de s'y intéresser dans ils ont deux inconvénients, ils sont périssables et ils sont saisonniers et donc jusque là cela nous empêchait d'utiliser ces produits pour les gens qui sont dans le besoin et pour la commercialisation".

L'atelier tourne depuis quelques semaines au MIN. Des salariés en insertion travaillent au tri et à l'épluchage des fruits et légumes issus de dons, de surplus ou des invendus. Des produits destinés à la Banque Alimentaire qui va ensuite les redistribuer aux personnes dans le besoin mais qui espère aussi pouvoir rapidement les commercialiser pour arriver à un équilibre financier dans 3 ans. Pour ça il vous faut assurer une commercialisation de 25% des produits.

Répondre aux besoins qui sont en hausse

L'ouverture de cette légumerie va permettre d'aider davantage de personnes qui vivent aujourd'hui dans la précarité. En cette période de pandémie, la demande est en forte hausse dans les Bouches-du-Rhône.