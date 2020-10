La liberté d'expression s'affiche sur les murs de la région Normandie

View this post on Instagram

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson Mandela 🕊La Région Normandie défend la liberté d'expression et la liberté de la presse : en hommage à #SamuelPaty et en soutien aux caricaturistes de presse, un dessin de @chaunu_emmanuel , va être déployé mercredi à 16h sur les hôtels de Région à #Caen et #Rouen . #Libertedexpression #Laicite #libertedelapresse #Education