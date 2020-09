La nouvelle éco : la librairie se relance à Saint-Jean-de-Maurienne en cette rentrée littéraire

ENTRETIEN avec la libraire Chiara Vallin-Canciani, de "Des Livres et Vous" à Saint-Jean-de-Maurienne

France Bleu Pays de Savoie - Est-ce que vous avez commencé cette nouvelle saison de façon différente par rapport à l'épisode de confinement, puis de crise sanitaire ?

Chiara Vallin-Canciani - Oui, je pense qu'à la librairie, comme dans les autres commerces de la ville, on a vu les gens prendre conscience de l'importance des liens de proximité. Les gens ont envie de faire vivre leurs commerces. Ils ont compris l'importance du consommer local.

A la librairie, nous, on voit plus de gens que l'an dernier. On a aussi installé une relation de confiance avec les enseignants du collège et du lycée, et ils incitent fortement les élèves à venir acheter chez vous .

Dans d'autres villes en Savoie, au contraire, des enseignants encouragent les élèves à acheter leurs ouvrages via des sites sur internet. Ce n'est donc pas le cas chez vous ?

Non, franchement on a de la chance. Il faut dire qu'il n'y avait pas de librairie depuis 20 ans à Saint-Jean. Les Mauriennais ont vraiment envie que la librairie continue de vivre. On est très valorisé.

Sur le site internet et Facebook de votre librairie, on voit que vous organisez des petits événements. Vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux. C'est indispensable aujourd'hui ?

Je crois que c'est bien d'être sur les réseaux et de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, jeudi 24 septembre, nous organisons une soirée rentrée littéraire et une dégustation de vin gratuite avec le caviste de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce genre de petit événement permet de créer encore plus de liens et de partager des moments de convivialité tous ensemble.