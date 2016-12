La Librairie du Marais à Mayenne a déménagé

Changement de décor pour la Librairie du Marais à Mayenne. La seule vraie librairie du Nord Mayenne a déménagé le 12 décembre, quittant ses locaux sombres et pas très spacieux de la galerie du Beaudais pour un pas-de-porte de la rue commerçante du Général de Gaulle.

Cinq mois de travaux pour une boutique qui n'a rien à voir avec la précédente. Installée dans les locaux d'une ancienne boulangerie, la librairie est désormais plus moderne. Les clients sont charmés par la décoration choisie avec goûts : un sol imitation parquet, des linéaires en bois clair et des murs beige. Plusieurs recoins accueillent les 16 000 ouvrages référencés et ce qui frappe, c'est la luminosité. De la lumière naturelle contrairement à avant, notamment grâce à l'installation d'une magnifique verrière. Et de nombreux spots au plafond. Une ambiance agréable qui incite le client à flâner plus longtemps.

Plusieurs puits de lumière permettent à la librairie d'être très éclairée. © Maxppp - Gildas Menguy

La boutique gérée par Olivier et Manuella Dorgère a gagné en superficie (passant de 70 à 110 m²). Pas plus de références mais plus de place, ce qui permet de mettre en avant plus de livres.

Plusieurs recoins avec des livres pour tous les âges et tous les goûts. © Maxppp - Gildas Menguy

La Librairie du Marais à Mayenne reste ouverte pendant toutes les vacances de Noël.