La librairie "Le Parefeuille", installée place aux Herbes à Uzès, ferme ses portes

La librairie "Le Parefeuille" fermera ses portes samedi 2 janvier. Plus de 30 ans d'existence pour cette librairie uzétienne de la place aux Herbes avec à sa tête Monèle et Yves Mandagot. Courant mars, après des travaux, une nouvelle librairie s'installera au même endroit.

Jusqu'au dernier jour, à la librairie "Le Parefeuille" d'Uzès, Monèle et Yves Mandagot déballent les envois des éditeurs pour leurs clients

Pas de regret pour Monèle et Yves Mandagot. Ils ferment ce samedi 2 janvier leur librairie "Le Parefeuille" installée place aux Herbes à Uzès. Un couple arrivé dans l'Uzège il y a une quarantaine d'années. Ils ont d'abord ouvert une première librairie pendant quelques années, 40 m² place Dampmartin, avant de créer "Le Parefeuille", place aux Herbes. Pas de regret devant cette fermeture. Juste des souvenirs telle cette phrase entendue plusieurs fois dans la bouche de clients : "Quand on a vu votre librairie à Uzès, on s'est dit, c'est là qu'on va s'installer."

130 mètres carrés de plain-pied dans cette librairie, ce sont des milliers de livres, de choix, de possibilités. Et 130 mètres carrés en sous-sol pour y loger un auditorium. Et Yves Mandagot se souvient de Jean-Louis Trintignant y disant là des textes, et Monèle Mandagot évoque les auteurs venus là à la rencontre des lecteurs, chaque début décembre, un festival littéraire le temps d'un week-end : "Au coin de la place, la littérature."

"Le Parefeuille" ferme ses portes d'ici deux gros mois. Courant mars 2021, au même endroit, ouvrira "La librairie de la place aux Herbes". Deux mois le temps de faire des travaux pour ces nouveaux investisseurs, ils sont six au total. Ce projet enchante Caroline Perez, elle tient actuellement la librairie "Soie" à Uzès. Courant mars elle fermera son magasin ouvert il y a 7 ans pour devenir l'une des trois libraires de "La librairie de la place aux Herbes".

Pas de date d'ouverture précise encore pour cette future librairie, ce sera courant mars.