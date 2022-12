La librairie Les Parleuses à Nice crie à la censure après la visite de Gérald Darmanin

Tout est parti d'une rencontre avec une auteure, quelques jours avant la venue du ministre de l'Intérieur à Nice explique l'une des patronnes de la librairie Les Parleuses, Maud Pouyé. "Nous avions reçu Hélène Devynck pour parler de son livre Impunité. On a passé une soirée à discuter des violences sexuelles, de l'impunité qui règne. Quand nous apprenons quelques jours après que le ministre de l'Intérieur vient la semaine d'après cela fait sens de marquer encore plus nos messages de soutien aux victimes de violences."

"Violeurs on vous voit, victimes on vous croit"

Elles décident donc d'afficher plusieurs phrases : "Il y avait marqué "impunité", "qui sème l'impunité récolte la colère" et "violeurs on vous voit, victimes on vous croit". Gérald Darmanin doit se rendre juste en face de la libraire, dans le futur hôtel des polices, lui qui a été accusé de viol. La justice a prononcé un non-lieu dans cette affaire. Maud Pouyé voit alors des policiers approcher sa vitrine. "On arrache les messages qui sont à l'extérieur, on met des rideaux noirs devant ceux qu'on ne peut arracher parce qu'ils sont à l'intérieur". Or selon elle personne n'a su lui répondre sur l'infraction qu'elle aurait pu commettre. La mairie de Nice explique que les policiers municipaux n'ont fait qu'exécuter une demande de la police nationale. "Je ne sais pas si c'est la mairie de Nice ou les forces de police qui ont décidé de cela, c'est pour ça que notre requête vise ces deux institutions" explique la patronne de la librairie Les Parleuses.