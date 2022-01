La ligne de DFDS entre Calais et Sheerness est officiellement fermée

Le service de transport de marchandise entre Calais et Sheerness est mis à l'arrêt ce vendredi. La liaison avait ouvert en juillet dernier et était suspendue depuis le 15 janvier dernier "pour résoudre les problèmes opérationnels affectant le service", précise la compagnie DFDS dans un communiqué. Le saisissage des remorques ou des conteneurs sans chauffeur a été ralenti en raison d'un conflit entre les dockers et la SEPD (Société d’exploitation des ports du détroit).

Report sur la ligne Calais-Douvres

Ce service de fret non accompagné est maintenu par la liaison Calais-Douvres de DFDS. "Malheureusement, les négociations avec les partenaires de Calais, qui sont essentiels au fonctionnement de la ligne, n'ont pas abouti à une solution qui nous permette de continuer. Sans les ajustements de coûts que nous avons identifiés dans le cadre des négociations, il n'est pas viable pour nous de rétablir la ligne," indique le communiqué.

Au quotidien, la ligne assurée par le ferry Maxine pouvait accueillir environ 165 unités de fret non-accompagnées.

Cette décision pourra être revue

La compagnie se voit dans le regret de devoir retirer ce service alors qu'il s'est "avéré _populaire auprès de nos clients de fret_. Nous sommes en discussion avec nos employés, les ports et nos clients concernant l'impact de la fermeture de ce service. Cette décision pourra être revue si une proposition qui rendrait la route financièrement et opérationnellement viable est présentée."