La ligne est rétablie pour les plus de 4.000 clients en Vendée privés de téléphone et d'Internet

La connexion a été rétablie un peu avant une heure du matin pour les plus de 4.000 clients privés de réseau internet et téléphone mobile, tous opérateurs confondus, dans le secteur de Beauvoir sur Mer, en Vendée.

Un câble de fibre optique avait été sectionné sur la commune de Bouin vendredi à la mi-journée, suite à des travaux. L'opérateur Orange annonçait un retour à la normale autour de 22 heures mais la réparation s'est révélée plus longue et difficile que prévue pour les techniciens, du fait de la complexité du terrain et du câble fortement abîmé et fragilisé.