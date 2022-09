La ligue de natation des Hauts-de-France réclame la réouverture des piscines

La fédération française de natation réclame la réouverture immédiate de tous les bassins fermés depuis le lundi 5 septembre par Vert Marine. Le groupe ne peut plus faire face à la hausse du coût de l'énergie et affirme que sa facture énergétique est passée en quelques mois de 15 à 100 millions d'euros. Pour Benjamin Mercier, président délégué de la ligue de natation des Hauts-de-France, invité de France Bleu Nord ce mercredi, "la fermeture d'une piscine n'est pas une simple anecdote qui consisterait à se priver d'une activité de confort ou ludique". L'annonce de ces fermetures de bassins intervient dans un contexte déjà contraint, explique-t-il, par "un manque de personnel qualifié, par les mesures liées à la sécheresse cet été et par deux ans de crise sanitaire."

Un élève sur deux qui entre en 6ème ne sait pas nager

Benjamin Mercier estime que fermer les piscines prive les adultes et les enfants d'un "savoir-faire fondamental, celui du savoir nager". Il rappelle que le nombre de noyades est en augmentation en France et qu'aujourd'hui, un élève sur deux qui entre en 6ème ne sait pas nager. Au-delà de la natation pour les scolaires et les loisirs, il y a aussi la problématique du haut-niveau. "A deux ans des Jeux Olympiques, affirme le président délégué de la ligue de natation des Hauts-de-France, c'est la période qui tombe le plus mal pour fermer les piscines".

Quelles solutions ?

Face à la hausse de la facture énergétique, la fédération ne se dit pas hostile à la baisse de température ou à des aménagements d'horaires d'ouverture des bassins. La réflexion est en cours notamment à Tourcoing. Elle propose, par ailleurs, un bouclier tarifaire comme celui proposé pour les ménages.

"Il ne faudrait pas que le sport soit la victime de la crise énergétique", conclut Benjamin Mercier.