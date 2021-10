La Ligue des droits de l'Homme annonce la mort de son ancien président Michel Tubiana

La Ligue des droits de l’Homme (LDH), a "la très grande douleur d’annoncer la disparition de Michel Tubiana", son ex-président, ce samedi dans un communiqué publié sur son site internet. "La LDH lui rendra un hommage public dans les prochaines semaines".

Michel Tubiana, qui disparaît à 68 ans, a été président de la LDH de 2000 à 2005 après en avoir été son secrétaire général de 1984 à 1995. Par la suite, l'avocat était devenu président d’honneur et participait activement aux travaux et aux actions de la LDH. Il était aussi président d’honneur d’EuroMed Droits et ancien vice-président de la FIDH (fédération internationale des droits de l'Homme).

"Avocat, militant infatigable de la défense des droits de l’Homme en France et dans le monde, il était un des maillons essentiels de la LDH, un phare, toujours disponible et toujours clairvoyant", salue la LDH qui "adresse ses plus sincères condoléances à ses enfants, Emma et Lucas, ainsi qu’à tous ses proches et amis".