Lundi, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé des mesures pour mieux lutter contre la cyber haine, le racisme et l'antisémitisme notamment sur les réseaux sociaux et sur internet. Dans le département de la Marne, la LICRA intervient beaucoup en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes.

Marne, France

D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, les actes racistes, antisémites et anti-musulmans ont baissé en 2017. Le bilan global fait état de 950 actes illicites l'année dernière contre 1128 en 2016 soit un repli de 16%. Mais pour Claude Sécroun, le représentant de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) à Reims, "il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand le Gouvernement annonce des mesures, il faut que cela soit suivit par des actions".

en savoir plus Claude Secroun, représentant de la LICRA à Reims

Parmi les mesures annoncées par le Premier ministre, il y a le retrait plus rapide des contenus haineux et illicites sur les réseaux sociaux. Sur ce point, la loi devrait être renforcée . Elle contraindrait les plateformes internet à prendre leurs responsabilités en détectant, en signalant et en supprimant les contenus racistes, antisémites et anti-musulmans.

Le gouvernement sera aussi plus ferme avec les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et pourra les obliger à fermer des comptes ayant diffusé de manière massive et répétée des contenus illicites. Sur ce point, Edouard Philippe a précisé que la France allait porter un projet législatif au niveau européen.

Acte antisémite: dégradation de sépultures juives dans un cimetière © Maxppp - Vincenzo Tersigni / EIDON

Avant Internet, une simple parole peut aussi être haineuse

La LICRA est bien placée pour savoir que la parole peut elle aussi avoir des conséquences terribles. Claude Sécroun, le représentant de la LICRA à Reims le confirme : "on entend régulièrement des bêtises et de la haine ordinaire chez les jeunes. Pas plus tard qu'hier, j'entendais une lycéenne qui disait à propos des migrants qu'ils venaient en France pour prendre notre travail et profiter de notre sécurité sociale." D'où l'importance pour lui de sensibiliser les jeunes, d'aller à leur rencontre dans les établissements scolaires pour faire de la pédagogie, leur apprendre à se forger un esprit critique, à décrypter correctement une information et de ne pas croire les premières idées "pré-conçues" qui viennent.

Cette semaine, des membres de la LICRA vont donc intervenir dans les établissements scolaires de Reims pour les alerter aux risques des discours racistes et antisémites. Dans la Marne, ils sont entre 70 et 80 personnes, pour la plupart des bénévoles à la retraite mais la LICRA recherche de nouveaux bénévoles. Ils seront formés par la Ligue et pour en faire partie "il suffit juste d'avoir envie" affirme Claude Sécroun, "beaucoup de personnes n'osent pas se lancer car elles disent ne pas se sentir "capables" mais c'est faux et il ne faut pas hésiter à se lancer". Pour contacter la LICRA à Reims, cliquez ici