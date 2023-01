La limitation de l'engrillagement de la Sologne votée à l'Assemblée nationale

Les députés ont définitivement adopté ce mercredi après-midi la loi limitant l'engrillagement des espaces naturels, et notamment de la Sologne. Ces longues clôtures fleurissent le long des propriétés, sur 4.000 kilomètres sur les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et du Cher selon les estimations. Elles sont néfastes pour l'environnement et les animaux disent les opposants à cet engrillagement.

Les grands propriétaires fortunés qui organisent des chasses privées dans ces espaces clos devront se mettre en conformité au 1er janvier 2027. Cette loi concerne les clôtures érigées depuis 1992. "Pour les clôtures antérieures à 1992, les grillages ne pourront plus être rénovés. Ils seront abandonnés au fil des années" précise Raymond Louis, le président des Amis des Chemins de Sologne .

Richard Ramos, le député du Loiret, était à l'origine de cette proposition de loi. Elle a réussi à faire l'unanimité dans les rangs des députés. Un consensus politique a été trouvé sur cette question qui secoue la Sologne depuis plus de trente ans.

Les opposants à l'engrillagement "vont être déçus" lance dès à présent le président de l'association de la défense de la propriété privée en Centre-Val de Loire "parce qu'il y a un champ d'application d'exception pour pouvoir conserver les clôtures, notamment la sécurité publique qui touche évidemment 40.000 accidents en France dus à des collisions de gibier, explique Benjamin Tranchant. Les clôtures pourront évidemment être maintenues pour les propriétaires en bord de routes pour éviter les accidents et les chiens écrasés".

Benjamin Tranchant précise par ailleurs que "des propriétaires ont fait le choix de s'enfermer pour des raisons de sécurité", "sujet qui est l'actualité" avec les accidents de chasse "avec des drames épouvantables". Il y voit "une loi de lutte des classes, une loi qui a été faite pour une petite poignée de propriétaires, notamment en Sologne, une petite loi qui est partie de petites associations pour arriver à la répandre sur le plan national".