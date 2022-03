La limitation de vitesse à 90km/h fait son retour d'abord en Nord-Isère

Vaulx-Milieu et la départementale 1006 entre L'Isle d'Abeau et Villefontaine. Voilà l'endroit où le Conseil départemental de l'Isère annonce la première remise en place d'un panneau de limitation de vitesse à 90km/h, au lieu des 80km/h devenus la norme depuis juillet 2018 sur ce type d'axe . D'autres suivront sur les principales départementales (voir ci-dessous). Le "90" ne sera évidemment pas en vigueur sur leur intégralité mais sur les portions qui le permettent au regard de la largeur des voies et de ce qui les borde.

L'intention du département, rappelle le vice-président aux routes Bernard Perazio, c'est de "sanctuariser les secteurs à 70 km/h qui n'étaient plus respectés depuis le passage à 80km/h". Entre récupération d'anciens panneaux et achat de panneaux neufs le Conseil départemental de l'Isère a provisionné 35 000 euros pour remettre en place l'ancienne limitation de vitesse, qui doit maintenant être nécessairement spécifiée puisqu'elle n'est plus la limitation "par défaut". Chacun des 13 territoires du département étant autonome sur la question il n'est pas contre pas possible immédiatement de savoir combien de panneaux vont être installés au total, explique Bernard Perazio.

La carte des axes concernés par des retours à 90km/h