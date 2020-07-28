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Société

La liste des bureaux de tabac où vous pourrez payer vos impôts dans l'Hérault

-
Par , France Bleu Hérault
Hérault, France

À partir de ce mardi, vous pourrez payer vos impôts, vos amendes ou encore la cantine de votre enfant chez le buraliste. 5.000 bureaux de tabac vont le proposer en France, ils seront sont signalés par l'étiquette "point de paiement de proximité". On en recense 96 dans l'Hérault. Voici la liste.

Dans l'Hérault, vous pourrez payer vos impôts, vos PV et même la cantine du petit dans 96 bureaux de tabac du département (illustration)
Dans l'Hérault, vous pourrez payer vos impôts, vos PV et même la cantine du petit dans 96 bureaux de tabac du département (illustration) © Maxppp - Vincent MOUCHEL

La liste complète des 96 bureaux de tabac de l'Hérault où vous pourrez payer vos impôts, vos amendes ou encore la cantine de votre enfant à partir de ce mardi. Ils sont signalés par l'étiquette "point de paiement de proximité".

Montpellier

  • LE LONGCHAMP 113, 4 RUE  MAGUELONE 
  • LE BALTO 76, 3 RUE DU CHERCHE MIDI
  • SNC LA CIVETTE, 8 RUE  BOUSSAIROLLES
  • LE PATIO, 18 RUE DE LA REPUBLIQUE
  • TABAC PRESSE, 1 PLA ROGER SALENGRO
  • TABAC DE LA COMEDIE, 1 PLA DE LA COMEDIE
  • TABAC DES BEAUX ARTS, 2 PLA DES BEAUX ARTS
  • TABAC PRESSE, 70 RAMBLA DESCALISSONS BAT B 70 RESIDENCE ALEGRIA
  • PAILLADE PRESSE  145, AVE DU LAURAGAIS C CIAL PAILLADE
  • TABAC PRESSE, 386 AVE DE FES
  • TABAC PRESSE, RUE DE MONTASINOS C CIAL
  • TABAC PRESSE URANUS, 770 RUE PUECH VILLA
  • TABAC PRESSE PMU, 68 RUE DU FAUBOURG BOUTONNET
  • TOTEM, 1003 AVE ABBE PAUL PARGUEL PLAN DES 4 SEIGNEURS

Agde

  • TABAC-LOTO-PRESSE CHAUVIDAN, 6 QUAI CDT MERIC GRAU D'AGDE
  • TABAC LA CIVETTE, 1 PLA JEAN JAURES
  • TABAC LOTO PRESSE SALSON, 8 RUE DU 4 SEPTEMBRE
  • TABAC LE SAINT CLAIR, IMP DE LA MISAINE RESIDENCE ST CLAIR LOT 444 ET 445

Aniane

  • ANIANE  LOTO, 27 BLD SAINT JEAN
  • ANIANE TABAC LOTERIE, 5 BLD FELIX GIRAUD

Balaruc-les-Bains

  • LE MISTRAL, 1 AVE DU BASSIN DE THAU QUARTIER DES USINES
  • TABAC DES BAINS, 3 AVE DE LA CADOLE

Bédarieux

  • BEDARIEUX LOTO RUE TRAVERSIERE, 4 RUE  TRAVERSIERE
  • BEDARIEUX LOTO RUE SAINT LOUIS, 6 RUE ST LOUIS

Bessan

  • TABAC-LOTO-PRESSE BACH, 12 PLA DE LA MAIRIE
  • BESSAN MAISON DE LA PRESSE, 25  GRAND RUE

Béziers

  • LE DIPLOMATE, 13 RUE DIDEROT
  • 66 TER  BLD FREDERIC MISTRAL
  • TABAC LOTO PRESSE L IRANGET, 37 AVE AUGUSTE ALBERTIN
  • TABAC DU PONT NEUF, 6 AVE COLONEL D'ORNANO
  • BEZIERS TABAC PRESSE LOTO, 3 RUE CASIMIR PERET
  • LE CELTIQUE, 1 AVE MARECHAL FOCH
  • TABAC-LOTO-PRESSE MARTINEZ, 2 AVE  GAMBETTA
  • LA HAVANE, 40 ALL PAUL RIQUET

Le Bousquet-d'Orb

  • LE BOUSQUET D'ORB  LOTO, 5B AVE JEAN JAURES

Capestang

  • TABAC LE GAULOIS, 13 PLA JEAN JAURES

Carnon

  • TABAC  PRESSE, 39 AVE GRASSION CIBRAND
  • LE NAUTILUS II, 286 AVE DE MELGUEIL

Castelnau-le-Lez

  • LA LOUISIANE, 19 AVE DU JEU DE MAIL
  • LE MERMOZ, 1 RUE ARMAND BARBES

Cazouls-les-Béziers

  • TABAC-LOTO-PRESSE PERO, 3 BLD JEAN JAURES

Clermont-l'Hérault

  • LOTO CLERMONT, 1 RUE DU CARDINAL

Cournonterral

  • TABAC BRUN BLOND, 20 RUE DE LA CHAPELLE

Le Crès

  • LE SALAISON 186, 12 AVE DES CHASSEURS MAUMARIN
  • OLIRIENT, 10 SQU DE LA POSTE

Florensac

  • TABAC PRESSE CECCOTTI, 13 RUE DE LA REPUBLIQUE
  • TABAC DE LA MAIRIE, 23 AVE JEAN JAURES

Frontignan

  • LE HAVANITOS, 8 PLA JEAN JAURES

Ganges

  • GANGES LOTO TABAC, 1 RUE JEAN JAURES
  • GANGES  TABAC RUE BIRON, 15 RUE  BIRON

Gigean

  • TABAC LOTO PRESSE LAROSE, 1 PLA DU MARCHE

Gignac

  • GIGNAC  TABAC ESPLANADE, 6 ALL DE L ESPLANADE

La Grande-Motte

  • TABAC GRAND PAVOIS, 42 QUAI GEORGES POMPIDOU

Juvignac

  • TABAC, RTE DE SAINT GEORGES D ORQUES C Cial LES PORTES DU SOLEIL

Lamalou-les-Bains

  • LAMALOU  LOTO, 6 AVE DU MARECHAL JOFFRE
  • LAMALOU TABAC AV  CHARCOT, 6 AVE  CHARCOT

Lattes

  • BRASSERIE GARCON, 37 RTE DE CARNON
  • CTRE CCIAL CARREFOUR GRAND SUD
  • BAR LE DELPHIS, 574 AVE DE MONTPELLIER

Lodève

  • LODEVE TABAC, 19 BLD DE LA LIBERTE
  • LODEVE LOTO PLACE REPUBLIQUE, 10 PLA DE LA REPUBLIQUE

Lunel

  • LE CELTIQUE, 2 AVE VICTOR HUGO
  • LE BRAZZA, 155 CRS GABRIEL PERI

Marsillargues

  • LE JEAN NICOT, 34 RUE JEAN JAURES

Les Matelles

  • TABAC PRESSE DES MATELLES, 61 AVE DU VAL DE MONTFERRAND LE VILLAGE

Mèze

  • TABAC PRESSE 0228, 22 RTE DE MONTPELLIER

Montagnac

  • MAISON DE LA PRESSE, 2 AVE PIERRE SIRVEN
  • TABAC PRESSE TURPIN, 12 AVE CAPITAINE PIERRE AZEMA

Murviel-les-Béziers

  • TABAC-LOTO-PRESSE, 2 BLD MARECHAL FOCH

Murviel-les-Montpellier

  • PRESSE TABAC PEZIERES, 1 PLA DE LA CROIX

Nissan-lez-Ensérunes

  • TABACS-LOTO-PRESSE REYNAUD, 27 AVE DE LESPIGNAN

Palavas-les-Flots

  • TABAC PRESSE, 633 AVE DE L'EVECHE

Pérols

  • TABAC, C CIAL AUCHAN
  • TABAC PRESSE, 5 PLA FOLCO DE BARONCELLI

Pézenas

  • CELTIC TABACS, 53 CRS JEAN JAURES
  • TABAC DES ANTIQUAIRES, 1 PLA  BONNET

Pignan

  • LE TURENNE, 10 AVE DU PASSET CTRE CCIAL LE FORUM
  • LE MISTRAL PRESSE TABAC, 2 RUE JEANNE D'ARC

Portiragnes

  • TABACS-LOTO-PRESSE VIALLE, 5 RUE DE LA REPUBLIQUE

Saint-André-de-Sangonis

  • ST ANDRE MAISON DE LA PRESSE, 19 CRS DE LA PLACE

Saint-Gély-du-Fesc

  • TABAC ST GELY, 1005 AVE DU CLAPAS
  • TABAC DE ST GELY, 610  GRAND RUE

Saint-Jean-de-Védas

  • TABAC LE VEDAS, 1  FONT DE L HOSPITAL C Cial L ENDURANT
  • TABAC PRESSE, PLA CLARA D ANDUZE IMMEUBLE LE VEDATIO C02

Saint-Pons-de-Thomières

  • TABAC-LOTO-PRESSE FAURE VINCENT, 51 AVE DE LA GARE
  • TABAC SIGE, 36  GRAND RUE

Sète

  • TPJ SAINT CLAIR, 1 BLD DANIELLE CASANOVA
  • TABAC PRESSE LA CORNICHE, 1471 PRO MARECHAL LECLERC
  • LE VICTOR HUGO, 38 AVE VICTOR HUGO
  • LE PAVOT, 1128 BLD DE VERDUN
  • TABAC PRESSE, 5 QUAI MAURICE MERENNA LES MARINES SAINT CLAIR
  • TABAC PRESSE DU BARROU, 2 RUE DES GOELANDS
  • LE  CALYPSO, 1 AVE VICTOR HUGO

Valras-plage

  • TABAC LOTO PRESSE ROQUE, 31 RUE CHARLES THOMAS

Vias

  • MAISON DE LA PRESSE LOTO, 29 RUE DU GENERAL LECLERC

Villeneuve-les-Béziers

  • TABAC-LOTO-PRESSE, 13 BLD  PASTEUR
  • TABAC-LOTO-PRESSE, 61 BLD DE LA REPUBLIQUE

Villeuneuve-les-Maguelone

  • TABAC PRESSE LOTO, 4 RUE DES ROSELIERES
Salah Hamdaoui
Salah HamdaouiFrance Bleu Hérault
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