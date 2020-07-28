La liste des bureaux de tabac où vous pourrez payer vos impôts dans l'Hérault
À partir de ce mardi, vous pourrez payer vos impôts, vos amendes ou encore la cantine de votre enfant chez le buraliste. 5.000 bureaux de tabac vont le proposer en France, ils seront sont signalés par l'étiquette "point de paiement de proximité". On en recense 96 dans l'Hérault. Voici la liste.
La liste complète des 96 bureaux de tabac de l'Hérault où vous pourrez payer vos impôts, vos amendes ou encore la cantine de votre enfant à partir de ce mardi. Ils sont signalés par l'étiquette "point de paiement de proximité".
Montpellier
- LE LONGCHAMP 113, 4 RUE MAGUELONE
- LE BALTO 76, 3 RUE DU CHERCHE MIDI
- SNC LA CIVETTE, 8 RUE BOUSSAIROLLES
- LE PATIO, 18 RUE DE LA REPUBLIQUE
- TABAC PRESSE, 1 PLA ROGER SALENGRO
- TABAC DE LA COMEDIE, 1 PLA DE LA COMEDIE
- TABAC DES BEAUX ARTS, 2 PLA DES BEAUX ARTS
- TABAC PRESSE, 70 RAMBLA DESCALISSONS BAT B 70 RESIDENCE ALEGRIA
- PAILLADE PRESSE 145, AVE DU LAURAGAIS C CIAL PAILLADE
- TABAC PRESSE, 386 AVE DE FES
- TABAC PRESSE, RUE DE MONTASINOS C CIAL
- TABAC PRESSE URANUS, 770 RUE PUECH VILLA
- TABAC PRESSE PMU, 68 RUE DU FAUBOURG BOUTONNET
- TOTEM, 1003 AVE ABBE PAUL PARGUEL PLAN DES 4 SEIGNEURS
Agde
- TABAC-LOTO-PRESSE CHAUVIDAN, 6 QUAI CDT MERIC GRAU D'AGDE
- TABAC LA CIVETTE, 1 PLA JEAN JAURES
- TABAC LOTO PRESSE SALSON, 8 RUE DU 4 SEPTEMBRE
- TABAC LE SAINT CLAIR, IMP DE LA MISAINE RESIDENCE ST CLAIR LOT 444 ET 445
Aniane
- ANIANE LOTO, 27 BLD SAINT JEAN
- ANIANE TABAC LOTERIE, 5 BLD FELIX GIRAUD
Balaruc-les-Bains
- LE MISTRAL, 1 AVE DU BASSIN DE THAU QUARTIER DES USINES
- TABAC DES BAINS, 3 AVE DE LA CADOLE
Bédarieux
- BEDARIEUX LOTO RUE TRAVERSIERE, 4 RUE TRAVERSIERE
- BEDARIEUX LOTO RUE SAINT LOUIS, 6 RUE ST LOUIS
Bessan
- TABAC-LOTO-PRESSE BACH, 12 PLA DE LA MAIRIE
- BESSAN MAISON DE LA PRESSE, 25 GRAND RUE
Béziers
- LE DIPLOMATE, 13 RUE DIDEROT
- 66 TER BLD FREDERIC MISTRAL
- TABAC LOTO PRESSE L IRANGET, 37 AVE AUGUSTE ALBERTIN
- TABAC DU PONT NEUF, 6 AVE COLONEL D'ORNANO
- BEZIERS TABAC PRESSE LOTO, 3 RUE CASIMIR PERET
- LE CELTIQUE, 1 AVE MARECHAL FOCH
- TABAC-LOTO-PRESSE MARTINEZ, 2 AVE GAMBETTA
- LA HAVANE, 40 ALL PAUL RIQUET
Le Bousquet-d'Orb
- LE BOUSQUET D'ORB LOTO, 5B AVE JEAN JAURES
Capestang
- TABAC LE GAULOIS, 13 PLA JEAN JAURES
Carnon
- TABAC PRESSE, 39 AVE GRASSION CIBRAND
- LE NAUTILUS II, 286 AVE DE MELGUEIL
Castelnau-le-Lez
- LA LOUISIANE, 19 AVE DU JEU DE MAIL
- LE MERMOZ, 1 RUE ARMAND BARBES
Cazouls-les-Béziers
- TABAC-LOTO-PRESSE PERO, 3 BLD JEAN JAURES
Clermont-l'Hérault
- LOTO CLERMONT, 1 RUE DU CARDINAL
Cournonterral
- TABAC BRUN BLOND, 20 RUE DE LA CHAPELLE
Le Crès
- LE SALAISON 186, 12 AVE DES CHASSEURS MAUMARIN
- OLIRIENT, 10 SQU DE LA POSTE
Florensac
- TABAC PRESSE CECCOTTI, 13 RUE DE LA REPUBLIQUE
- TABAC DE LA MAIRIE, 23 AVE JEAN JAURES
Frontignan
- LE HAVANITOS, 8 PLA JEAN JAURES
Ganges
- GANGES LOTO TABAC, 1 RUE JEAN JAURES
- GANGES TABAC RUE BIRON, 15 RUE BIRON
Gigean
- TABAC LOTO PRESSE LAROSE, 1 PLA DU MARCHE
Gignac
- GIGNAC TABAC ESPLANADE, 6 ALL DE L ESPLANADE
La Grande-Motte
- TABAC GRAND PAVOIS, 42 QUAI GEORGES POMPIDOU
Juvignac
- TABAC, RTE DE SAINT GEORGES D ORQUES C Cial LES PORTES DU SOLEIL
Lamalou-les-Bains
- LAMALOU LOTO, 6 AVE DU MARECHAL JOFFRE
- LAMALOU TABAC AV CHARCOT, 6 AVE CHARCOT
Lattes
- BRASSERIE GARCON, 37 RTE DE CARNON
- CTRE CCIAL CARREFOUR GRAND SUD
- BAR LE DELPHIS, 574 AVE DE MONTPELLIER
Lodève
- LODEVE TABAC, 19 BLD DE LA LIBERTE
- LODEVE LOTO PLACE REPUBLIQUE, 10 PLA DE LA REPUBLIQUE
Lunel
- LE CELTIQUE, 2 AVE VICTOR HUGO
- LE BRAZZA, 155 CRS GABRIEL PERI
Marsillargues
- LE JEAN NICOT, 34 RUE JEAN JAURES
Les Matelles
- TABAC PRESSE DES MATELLES, 61 AVE DU VAL DE MONTFERRAND LE VILLAGE
Mèze
- TABAC PRESSE 0228, 22 RTE DE MONTPELLIER
Montagnac
- MAISON DE LA PRESSE, 2 AVE PIERRE SIRVEN
- TABAC PRESSE TURPIN, 12 AVE CAPITAINE PIERRE AZEMA
Murviel-les-Béziers
- TABAC-LOTO-PRESSE, 2 BLD MARECHAL FOCH
Murviel-les-Montpellier
- PRESSE TABAC PEZIERES, 1 PLA DE LA CROIX
Nissan-lez-Ensérunes
- TABACS-LOTO-PRESSE REYNAUD, 27 AVE DE LESPIGNAN
Palavas-les-Flots
- TABAC PRESSE, 633 AVE DE L'EVECHE
Pérols
- TABAC, C CIAL AUCHAN
- TABAC PRESSE, 5 PLA FOLCO DE BARONCELLI
Pézenas
- CELTIC TABACS, 53 CRS JEAN JAURES
- TABAC DES ANTIQUAIRES, 1 PLA BONNET
Pignan
- LE TURENNE, 10 AVE DU PASSET CTRE CCIAL LE FORUM
- LE MISTRAL PRESSE TABAC, 2 RUE JEANNE D'ARC
Portiragnes
- TABACS-LOTO-PRESSE VIALLE, 5 RUE DE LA REPUBLIQUE
Saint-André-de-Sangonis
- ST ANDRE MAISON DE LA PRESSE, 19 CRS DE LA PLACE
Saint-Gély-du-Fesc
- TABAC ST GELY, 1005 AVE DU CLAPAS
- TABAC DE ST GELY, 610 GRAND RUE
Saint-Jean-de-Védas
- TABAC LE VEDAS, 1 FONT DE L HOSPITAL C Cial L ENDURANT
- TABAC PRESSE, PLA CLARA D ANDUZE IMMEUBLE LE VEDATIO C02
Saint-Pons-de-Thomières
- TABAC-LOTO-PRESSE FAURE VINCENT, 51 AVE DE LA GARE
- TABAC SIGE, 36 GRAND RUE
Sète
- TPJ SAINT CLAIR, 1 BLD DANIELLE CASANOVA
- TABAC PRESSE LA CORNICHE, 1471 PRO MARECHAL LECLERC
- LE VICTOR HUGO, 38 AVE VICTOR HUGO
- LE PAVOT, 1128 BLD DE VERDUN
- TABAC PRESSE, 5 QUAI MAURICE MERENNA LES MARINES SAINT CLAIR
- TABAC PRESSE DU BARROU, 2 RUE DES GOELANDS
- LE CALYPSO, 1 AVE VICTOR HUGO
Valras-plage
- TABAC LOTO PRESSE ROQUE, 31 RUE CHARLES THOMAS
Vias
- MAISON DE LA PRESSE LOTO, 29 RUE DU GENERAL LECLERC
Villeneuve-les-Béziers
- TABAC-LOTO-PRESSE, 13 BLD PASTEUR
- TABAC-LOTO-PRESSE, 61 BLD DE LA REPUBLIQUE
Villeuneuve-les-Maguelone
- TABAC PRESSE LOTO, 4 RUE DES ROSELIERES