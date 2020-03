La livraison : la solution pour s'approvisionner en confinement ?

Les initiatives se multiplient un peu partout en Corse, pour faciliter l'accès des personnes âgées - les plus vulnérables face au COVID-19 - aux denrées de première nécessité, mais pas seulement. La livraison est en passe devenir un mode de vie, même pour les plus jeunes.

Il y a d'abord des supermarchés, notamment dans la région de Porto-Vecchio, qui ont organisé des horaires spécifiques pour les personnes âgées. Il y a ensuite les petites épiceries de quartiers ou de villages qui s'organisent... Elles connaissent leurs clients depuis longtemps et parfois elles livraient avant le confinement. Parfois elles s'y sont mises après. Le plus souvent gratuitement.

Initiative solidaire

Exemple à Furiani. Lucie, 78 ans, vit avec son mari du même âge, dans un lotissement, et quand les enfants ne sont pas disponibles, pour le ravitaillement, elle peut compter sur son épicier : «l'épicier m'a proposé de me livrer. Je l'appelle, je lui donne ma liste de courses. Il me prépare tout, me le monte à la maison. Il laisse les courses dans le garage et comme ça, il n'y a aucun contact », conclut la septuagénaire, « il m'a dit pour le paiement, on verra après, je suis cliente depuis des années ».

Les livraisons à domicile s'organisent pour les plus anciens notamment

« Une demande qui s'amplifie et pas seulement pour les anciens », affirme Fabien Renucci, gérant d'un supermarché à Biguglia, « nous, on récupère la liste de courses au téléphone ou sur l'application et pour la livraison, on essaie bien sûr de prendre le maximum de précautions ».

Le reportage audio :

Solidarité publique

Le portage de repas se poursuit dans les communes insulaires © Maxppp - Pierre Hecker

Les communes également jouent la solidarité. À Ghisonaccia par exemple, il existe une aide aux courses pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes handicapées. Une liste de commissions et un chèque signé sont récupérés tous les mardis ou jeudis par les agents communaux. Ces listes sont ensuite déposées dans les magasins, qui préparent les commandes. Elles seront livrées le mercredi ou le vendredi. Inscription gratuite auprès de la mairie.

Confiné.e.s, la vie continue... sur internet !

Et les Corses, comme les autres, modifient forcément leurs habitudes de consommation, ou plutôt les amplifient. Si une tendance à l'accroissement du commerce en ligne avait déjà été constaté avant la crise sanitaire, cette tendance s'accentue ces derniers jours. Amazon, l'un des leaders du secteur a même annoncé le recrutement de 100,000 personnes à travers le monde.

Des précautions particulières seront prises à La Poste © Maxppp - Remy Perrin

A La Poste, qui au final livre nos colis, bien souvent ici en Corse, les salariés veulent être protégés. D'abord en limitant la promiscuité entre collègues notamment dans les centres de tri du Vittulo, de Campo dell'Oro ou de Furiani, mais aussi vis à vis du public. Direction et syndicats sont donc tombés d'accord, outre la distribution de masque, de gel et de gants, il faut réduire certaines activités. D'ailleurs, seuls 15 bureaux de poste qui font aussi guichet restent ouverts à travers l'île - au lieu de 107 normalement - et certains ont réduit les heures d'ouverture. Priorité est donc donnée aux services bancaires comme les retraits d'espèces dans les distributeurs automatiques, et au retrait de lettres recommandées et colis aux personnes qui ont un avis de passage.