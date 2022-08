La location de bateaux électriques cartonne à Toulouse

Il faut se rendre au pied de la grande roue sur le Port Viguerie à Toulouse pour trouver le cabanon de l'entreprise de location de bateaux électriques "Les Caboteurs" qui existe depuis un an.

Accessible aux adultes et aux enfants, il faut au moins une personne majeure à bord mais le permis bateau n'est pas nécessaire. Une fois le contrat de location rempli, vous conduirez vous-même l'embarcation, après avoir attentivement écouté les consignes de navigation. Il faut notamment précisément respecter le parcours, car certains endroits de la Garonne ne sont pas assez profonds pour circuler.

Réserver à l'avance

"Pour avoir une place, mieux vaut réserver à l'avance sur le site des Caboteurs" nous conseille Mahinatea, cheffe de de ponton. "Le matin reste le moment de la journée le plus tranquille, idéal pour les familles qui veulent profiter de la relative fraîcheur durant la traversée. Le soir, ce sont plus les jeunes qui embarquent avec leurs ami.e.s pour prendre l'apéro sur les bords du fleuve."

Neufs bateaux sont mis à disposition chaque jour, soit trois de plus que l'année dernière, pour des circuits d'une ou deux heures. Vous pourrez embarquer à 8 personnes maximum et les prix sont dégressifs. Il faut compter par exemple 60€ pour un tour d'une heure à trois personnes.

La cheffe de ponton Mahinatea © Radio France - Sophie Hoffmann

Découvrir la ville sous un autre angle

Même si l'activité est touristique, elle attire également les Toulousains, à l'image de Sarah qui a réservé une heure de navigation avec son père et son fils Eloi "C'est l'occasion de voir un autre aspect de Toulouse, depuis l'eau, avec un petit garçon qui a bien hâte d'être notre capitaine !" sourit la jeune femme. Pour son père Thierry, "c'est l'occasion de cumuler les passions en accompagnant ma fille et mon petit-fils tout en profitant de faire du bateau. Et puis sur la Garonne, on bénéficie d'un peu de fraîcheur en ces temps de canicule. Ce qui me plaît aussi, c'est la lenteur de la navigation qui me permet de temporiser un peu la vie !"

Les Caboteurs sont ouverts jusqu'au 2 octobre à Montauban et jusqu'au 9 octobre à Toulouse.