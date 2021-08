La location de vans de particulier à particulier séduit les touristes en Charente-Maritime

Pour Mathieu et Maëlle, c'est une première. Ils ont décidé de passer un week-end en van. "Nous avons des amis qui l'ont fait" dit Mathieu, et "ça s'est très bien passé". Le couple a cherché sur plusieurs plateformes de location un véhicule disponible. C'est finalement sur Yescapa qu'ils ont trouvé un van Volkswagen California. "Il n'y a pas beaucoup de possibilités" constate Maëlle. "On sent que tout le monde a envie de s'évader" ajoute-t-elle. Effectivement, confirme Rodolphe, le propriétaire du van installé à Saint Aigulin "il a affiché complet tout le mois d'aout, c'est ma dixième location depuis le mois de juin".

Les locations de vans de particulier à particulier sont à la mode cette année, il y en a de plus en plus. Les immatriculations de vans et de fourgons aménagés ont dépassé pour la première fois celles de campings-cars en France au mois de février. Et pour les propriétaires, la location est un moyen de financer l'achat du véhicule.

C'est le cas pour Rodolphe, qui possède depuis un an son Van Volkswagen, ce qui se fait de mieux. Il ne l'a pas encore beaucoup utilisé : "à part une semaine au ski cet hiver", mais il le loue régulièrement. Maëlle et Mathieu, eux ont déjà essayé beaucoup de choses : "tous les autres modes d'hébergement : le gite, la location, on connait" dit Mathieu. "Le van, c'est fun, ça me fait rêver" dit en riant sa compagne.

A bord du van, tout le confort nécessaire

Rodolphe accueille ses nouveaux locataires avec une démonstration des possibilités de son van qui dure à peu prés une heure. Il déplie, pousse, ouvre, et découvre par exemple une douche extérieures, dans un des rangements à l'arrière : il suffira de brancher le tuyau pour pouvoir se laver avec de l'eau à température ambiante, non chauffée !

Le réchaud et l'évier dans le van © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Il y a aussi des toilettes chimiques à bord, un réchaud avec une bouteille de gaz, un frigo et un évier. Mathieu, le locataire est bluffé : "c'est bien conçu, et c'est simple à mettre en œuvre". Les commandes électriques sont rassemblées sur un seul et même panneau au dessus du conducteur. C'est là que se déploie le lit de toit où dormiront les enfants du couple.

Une fois le coffre de toit ouvert, on peut tenir debout dans le van, comme le montre Rodolphe le propriétaire © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Ce petit van, passe partout peut héberger 4 personnes, pour un tarif entre 100 et 150€ la nuit, selon les périodes. Les parents dormiront sur les banquettes transformées en lit.

Le lit est presque fait pour Mathieu et Maëlle, les locataires © Radio France - Marie-Laurence Dalle

On fait ce qu'on veut avec un van, ce soir on sait à peu près où on va, mais on peut s'arrêter en route - Mathieu, locataire

Le gros avantage du van, par rapport au camping-car, c'est qu'il est soumis aux mêmes règles qu'un véhicule de tourisme. Il peut se garer comme une voiture, se faufile dans les petits villages. Il n'y a aucune obligation à se garer sur des aires aménagées, mais certaines communes interdisent de passer la nuit sur des parkings. C'est le cas sur la côte sauvage en Charente-Maritime, où les parking des plages sont interdit la nuit, à cause du risque d'incendie.

Mathieu et Maëlle, eux ont repéré sur les cartes un coin à explorer : "on va partir vers Port-des-Barques, on aurait bien aimé partir sur l'Ile Madame, mais la marée est haute, on ne pourra pas passer". Port-des-Barques, une destination idéale pour que Maëlle puisse réaliser son rêve : "j'aimerais bien me lever au bord de la mer, boire mon café avec vue sur mer".