La Logitude fête ses 10 ans

La Logitude est une association qui met en relation des jeunes gens à la recherche d'un logement et des seniors qui en proposent un. Le but : faire de la colocation intergénérationnelle.

La présidente, la trésorière, la fondatrice de La Logitude et deux jeunes "acceuillis".

Grand Avignon, France

Créée en 2009, la Logitude compte aujourd'hui une cinquantaine de binômes. Un binôme, c'est un accueillant et un accueilli, un senior et un junior, un propriétaire plus un locataire égale un binôme de colocataires de génération différente. Chacun y trouve son compte.

Une pièce de théâtre

Ce n'est pas la première pièce montée par l'association créée par Stella Bacchiocchi mais cette version 2019 est celle du dixième anniversaire de La Logitude. Intitulée "fais comme moi j'habite chez une mamie" elle met en scène des lycéens de Louis Pasteur et des membres de l'association, là aussi le casting est intergénérationnel. Puisant son inspiration dans le vécu des binômes de La Logitude la pièce sera jouée à Morières-les-Avignon au clos Follard le 16 mars à 15h00.

Reportage :