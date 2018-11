La loi antifessée de retour à l’Assemblée nationale

Souvent promise, jamais adoptée, la loi antifessée pourrait être enfin votée le 29 novembre à l’Assemblée nationale. Cela mettrait un terme à un vieux débat.

Après avoir été annulée et rejetée, l'interdiction de la fessée pourrait être enfin adoptée

Après avoir été annulé par le Conseil constitutionnel fin janvier 2017 et deux rejets en 2018, un nouveau texte est porté par la députée du Val-de-Marne, Maud Petit, avec le groupe MoDem.

Une nouvelle proposition de loi pour interdire des violences éducatives ordinaires qui aurait cette fois-ci le soutient de plusieurs ministres, indique le Parisien.

"Les enfants ont droit à une éducation sans violence"

“Les enfants ont droit à une éducation sans violence", selon l’article 1 de la proposition de loi cité par Le Parisien. "Les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent user de moyens d’humiliation tels que la violence physique et verbale, les punitions ou châtiments corporels, les souffrances morales.” La “violence physique” désigne notamment la fessée et la gifle, et la “violence verbale” les menaces, insultes ou propos humiliants.

Aucune sanction pénale

Le texte prévoit d’être inséré à l’article 371-1 du Code civil sur l’autorité parentale, “un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant”. Il ne s’agit toutefois que d’une règle civile, qui ne s’accompagnera d’aucune sanction pénale. La mesure est avant tout pédagogique.

La France deviendrait le 55e pays a interdire la fessée

La France est aujourd’hui l’un des cinq derniers pays de l’Union européenne, avec la Belgique, l’Italie, la République tchèque et le Royaume-Uni, à ne pas avoir interdit les violences éducatives ordinaires.

Si le texte est adopté nous rejoindrions le club des 54 pays qui ont voter l'interdiction, de la Suède en 1979, au Népal en 2018, en passant par la Finlande, l'Autriche, la Croatie, la Bulgarie, le Soudan du Sud...