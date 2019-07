La loi interdisant la fessée est définitivement adoptée

La France devient le 56e pays à interdire la fessée. Le Sénat a adopté ce mardi, à main levée, la proposition de loi déjà votée par l'Assemblée nationale en novembre dernier. Elle a pour but de proscrire les violences "éducatives ordinaires".

Plus question de réprimander votre enfant avec une grosse tape sur les fesses ! Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi interdisant les "violences éducatives ordinaires", notamment la fessée. Après l'Assemblée nationale en novembre dernier, c'est le Sénat qui a entériné ce mardi le texte du MoDem.

La formule "l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques" sera désormais inscrite dans le Code civil et lue lors de chaque mariage à la mairie. Le texte est avant tout symbolique, il ne prévoit pas d'amende ni de sanction.

à lire aussi Journée contre les violences éducatives : donner une fessée à votre enfant n'est pas sans conséquences

Selon la Fondation pour l'Enfance, les fessées, gifles, pincements et autres violences sont très répandus : 85% des parents disent pratiquer ces violences. Et toujours selon l'organisme, plus de la moitié des parents frapperaient leurs enfants avant l’âge de deux ans.

Une loi déjà en vigueur dans 55 pays

Avec cette loi, la France, épinglée par le passé par plusieurs instances internationales, se met en conformité avec les traités internationaux. C'est déjà le cas pour 55 autres pays, notamment la Suède, qui interdit la fessée depuis 1979, mais également la Finlande ou encore le Kosovo qui a adopté la mesure le 27 juin dernier.

à lire aussi Pourquoi interdire la fessée en France ?

"C’est un jour historique ! Enfin ! Enfin une loi qui protège les enfants de la violence." - Gilles Lazimi, coordinateur de la campagne "Stop à la violence éducative ordinaire", sur franceinfo

Pour Gilles Lazimi, médecin et coordinateur de la campagne "Stop à la violence éducative ordinaire", "on ne touche pas à un enfant, il n’y a pas de petite claque, il n’y a que des violences".