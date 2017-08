La loi qui limite les rattrapages de facturation d'énergie n'est pas bien appliquée

D'après le médiateur national de l'énergie, la loi de 2016 qui limite les rattrapages de facturation d'électricité ou de gaz naturel n'est pas toujours appliquée par les opérateurs.

En août 2016, l'interdiction des rattrapages de facturation de gaz naturel ou d'électricité de plus de 14 mois entrait en vigueur. Un an plus tard, "force est de constater que les litiges perdurent" regrette le médiateur national de l'énergie, Jean Gaubert. D'après lui, la loi qui doit éviter aux ménages d'avoir soudain à payer des factures de consommation d'énergie de plusieurs années n'est pas toujours bien appliquée.

Normalement, le distributeur de gaz ou d'électricité doit effectuer un relevé de compteur au moins une fois par an. Il a un délai de deux mois supplémentaires pour contacter les clients dont le relevé n'aurait pas pu être réalisé. Mais dans les faits, toujours d'après le médiateur, il y a des "relevés non effectués" ou des "régulations tardives". Lorsque le médiateur est saisi de ce type de cas, les opérateurs corrigent "généralement" la situation.

Il est interdit d’émettre des factures de + de 14 mois de conso mais le @med_energie constate que la loi n'est pas toujours respectée! 1/2 pic.twitter.com/J9WpXBbfWq — Médiateur énergie (@med_energie) August 8, 2017

Des rattrapages de 3.600 euros en moyenne en 2015

Mais de nombreux clients ignorent tout simplement leur droit et continuent de payer des factures de rattrapage de plus de 14 mois. En 2015, les litiges portaient sur des factures de 3.600 euros en moyenne. "Face à cette situation anormale, il est impératif que fournisseurs et distributeurs mettent en place des dispositifs qui corrigent automatiquement, avant leur émission, les facturations portant sur plus de 14 mois de consommation" insiste le médiateur national de l'énergie (autorité publique indépendante chargée d'informer les consommateurs et de proposer des solutions amiables en cas de litige).

L’interdiction des rattrapages de facturation de plus de 14 mois a été voulue par le législateur afin d’éviter aux consommateurs de devoir régler des factures de rattrapage qui peuvent se chiffrer à plusieurs milliers d’euros, les mettant en difficulté financière. Un an après son entrée en vigueur, je rappelle à tous les acteurs du secteur qu’il est essentiel que la loi soit appliquée" - Jean Gaubert, médiateur national de l’énergie

La limitation des rattrapages est issue de la loi de transition énergétique de 2015. Toutefois, en cas de non réponse du client, de fraude ou de défaut d'accès au compteur, les opérateurs peuvent continuer à facturer plus de 14 mois de consommation.

