La loi RIST met en concurrence des différents services de santé estime Sébastien Adnot

A quelques jours de l'entrée en vigueur de la loi RIST, le ministre de la Santé a choisi de rehausser le plafond initialement prévu de 20%. Son objectif : ne pas décourager les intérimaires et médecins concernés afin qu'ils ne se tournent pas vers le privé. Dans le détail, le texte prévoit que pour 24 heures de garde, ils toucheront au maximum 1390 euros brut. problème, dans un certain nombre d'établissements, comme à Cavaillon, les urgences fonctionnent principalement avec des intérimaires. Cette revalorisation est donc bienvenue, mais elle ne résout pas tous les problèmes pour autant, selon Sébastien Adnot.

Des directeurs d'hôpitaux dans des situations impossibles

Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Sébastien Adnot affirme "être solidaire des directeurs d’hôpitaux qui sont dans une situation impossible". Selon le délégué du syndicat MG en PACA, deux solutions s’offrent à eux : "suivre la loi RIST à la lettre et se retrouver dans l’obligation de fermer des services, ou essayer d’avoir de la souplesse et se faire taper ensuite sur les doigts, sans avoir pour autant la certitude que les services puissent rester ouverts". Il ajoute : "Ce plafonnement, c'est la mise en concurrence des différents services, des intérimaires contre les autres. Mais un système de santé ça marche sur la confiance, sur la revalorisation des uns et des autres, sur les questions de gouvernance, de conditions de travail. Il ne faut pas de mesures à courte vue, mais une réorganisation complète du système de santé. Les intérimaires ne sont que le symptôme du manque d’investissement dans la santé."