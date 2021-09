Près d'un an après le vote d'une proposition de loi contre les discriminations liées à l'accent, le texte n'a toujours pas été examiné par le Sénat.

La loi sur la discrimination à l'accent bloquée au Sénat depuis près d'un an

Il y a près d'un an, les députés ont voté à l'unanimité une proposition de loi contre les discriminations liées à l'accent. 98 voix pour et 3 contre. Mais ce texte doit encore être examiné et approuvé par le Sénat. Mais il n'est toujours pas à l'ordre du jour.

Cet été, plusieurs linguistes avaient publié une tribune dans l'Express pour appeler les sénateurs à "ne pas laisser tomber la loi sur la France des accents". Mais rien n'a bougé au grand étonnement du député à l'origine de la proposition de loi.

"Les sénateurs ont pourtant la réputation d'être les défenseurs des territoires, explique Christophe Euzet, député de l'Hérault. Le débat avait été pris au sérieux à l'Assemblée nationale. Mais dès que c'est passé, on perd de vue ces combats pourtant très importants".

L'accent, mauvais point pour 65 % des employeurs

Selon un sondage IFOP réalisé l'an dernier au moment du vote à l'Assemblée Nationale, 65% des employeurs estimaient, qu'avoir un accent était un critère négatif. Dans cette même enquête, 20% des personnes interrogées disent avoir été discriminées pour ce motif, qui arrive au 4e rang des discriminations.