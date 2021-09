La loi sur la maltraitance animale arrive ce mercredi au Sénat

Des lions enfermés dans les cages des cirques, des dauphins entassés dans les bassins des parcs aquatiques... Ces images indignent de nombreux Français. 84% considèrent la protection des animaux comme une cause importante révèle ce mercredi un sondage Ifop pour le site Woopets, jour où une proposition de loi contre la maltraitance animale, adoptée en janvier par les députés, arrive au Sénat.

Interdire la détention d'animaux sauvages

Parmi les points du texte de loi étudié ce mercredi, l'interdiction de détenir des animaux sauvages. Mesure qui concernerait les cirques, les delphinariums, les élevages de vison, et qui serait appliquée progressivement. Ce point fait quasiment l'unanimité d'après l'Ifop puisque neuf Français sur dix sont opposés à ces pratiques.

Autre mesure : l'interdiction de vendre des chiots, chats, lapins en animalerie pour éviter les maltraitances, mais aussi les achats compulsifs et donc les abandons. Là aussi, la majorité des sondés veulent aller dans ce sens : 66% sont pour interdire ces ventes, soit 12 points de plus en un an. Dès 2024, la vente en ligne serait limitée aux éleveurs et aux refuges.

Des sanctions plus lourdes

Pour appuyer le texte, les parlementaires veulent renforcer les sanctions pour actes de cruauté. Ils proposent une peine de trois ans de prison et de 45.000 euros d'amende, contre deux ans auparavant et 30.000 euros aujourd'hui. De nombreuses associations de protection animale déplorent toutefois que le texte n'aille pas assez loin, notamment sur l'élevage intensif ou la chasse.

Des sujets que les Français veulent mettre au cœur de la campagne présidentielle. Selon l'Ifop, 45% des personnes interrogées pourraient renoncer à voter pour un candidat qui soutient les chasseurs. 47% seront attentifs aux propositions des candidats sur la lutte contre la maltraitance animale, contre 29% en 2012.