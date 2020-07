La Loire à vélo : une nouvelle portion de piste cyclable, au nord du fleuve, vient d'être inaugurée

Un nouvel itinéraire de La Loire à vélo vient d'être inauguré mercredi dernier, en présence du président de la région et vice-président de l'agglomération. Et ces aménagements se situent, cette fois, au nord du fleuve, en bordure du canal. Le but : dynamiser toujours plus le tourisme de la région.