La Loire-Atlantique reste un des champions de la croissance démographique

Selon l'Insee, il y a en Loire-Atlantique 1.445.171 habitants. Ce recensement publié ce jeudi avec des chiffres arrêtés en 2020 montre que le département reste plus que jamais la locomotive de la croissance démographie des Pays de la Loire. Entre 2014 et 2020, la population de la Loire-Atlantique a augmenté à un rythme annuel de 1,2%. Cette croissance reste très dynamique bien qu'en léger recul par rapport à la période 2009-2014 (1,3%). Le département a gagné en six ans 97.440 habitants, l'équivalent des communes de Saint-Nazaire et de Vertou ! En France, la Loire-Atlantique est au quatrième rang des départements à la plus forte croissance démographique, derrière la Haute-Garonne, l'Hérault et la Gironde.

ⓘ Publicité

320.000 habitants à Nantes

Sans surprise, cette croissance démographique se concentre et accélère dans la métropole nantaise qui compte 672.420 habitants. La population y augmente de 8865 habitants par an entre 2014 et 2020, près de la moitié s'installe dans la commune de Nantes désormais peuplée de 320.732 habitants.. La ville de Saint-Herblain qui flirte avec la barre des 50.000 habitants est sur un rythme de 800 habitants supplémentaires chaque année, près de 600 de plus à Rezé et plus de 400 à Vertou et à Couëron.

La Baule regagne des habitants

Sur le littoral, les plus fortes augmentations de populations concernent Saint-Nazaire et Pornic qui comptent désormais 71.887 et 16.886 habitants. La ville des chantiers navals est sur un rythme annuel de plus de 400 nouveaux habitants par an. Plus au nord, la commune de La Baule voit sa courbe démographique repartir à la hausse. Alors qu'elle perdait 140 habitants par an sur la période 2009-2014, la tendance s'est ensuite inversée dans des proportions presque équivalentes. En bord de mer, deux stations balnéaires sont à la peine : Le Pouliguen continue de perdre des habitants, c'est la commune de Loire-Atlantique qui affiche le plus fort repli en six ans (-1,8% par an). Batz-sur-Mer a vu elle aussi sa population reculer mais dans une moindre mesure.

Le nord de la Loire-Atlantique reste le secteur le moins dynamique en terme de croissance démographie. Entre 2014 et 2020 Châteaubriant parvient à stabiliser sa population, à Derval la croissance est nulle sur cette période, elle recule à Juigné-les-Moutiers, à Ruffigné et à La Chapelle-Glain. Le village de Sion-les-Mines n'a gagné que six habitants en six ans.

La Loire-Atlantique est le département le plus peuplé des Pays de la Loire devant le Maine-et-Loire et la Vendée . La région comptait 3.832.120 habitants au 1er janvier 2020

Les 15 villes les plus peuplées de Loire-Atlantique