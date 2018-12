La Loire-Atlantique tire vers le haut la croissance démographique de la région

La Loire-Atlantique et notamment la métropole nantaise continuent d'être les moteurs de la croissance démographique des Pays de la Loire selon l'enquête de population publiée ce jeudi par l'Insee.

Loire-Atlantique, France

La Loire-Atlantique est le seul département de la région Pays de la Loire à ne pas connaitre de ralentissement de sa croissance démographique selon l'enquête de population publiée jeudi par l'Insee. La ville de Nantes est la commune la plus peuplée avec 306 694 habitants au 1er janvier 2016, la capitale régionale a vu sa population croître à un rythme annuel moyen de 1,4% entre 2011 et 2016, soit près de 19 000 habitants de plus en cinq ans.

Les villes de la première couronne toujours plébiscitées

Dans la métropole nantaise, les communes de la première couronne continuent de voir leur population augmenter selon cette enquête de l'Insee, six communes comptent plus de 20 000 habitants, Saint-Herblain (46 603 habitants), Rezé (40 368 hab), Saint-Sébastien (26 872 hab), Orvault (25 931), Vertou (23 581 hab), Couëron (20 900 hab). Carquefou (19 384 hab) et La Chapelle-sur-Erdre (19 348 hab) s'en approchent.

Saint-Nazaire toujours attractive

Avec 69 719 habitants, Saint-Nazaire reste la deuxième commune la plus peuplée de Loire-Atlantique. En l'espace de 10 ans, la ville a réussi à inverser sa courbe démographique. Entre 2006 et 2011, elle perdait des habitants, elle en gagne désormais avec une croissance annuelle moyenne de 0,8% . Au nord de l'estuaire de la Loire, Saint-Nazaire se démarque de ses voisines du littoral qui perdent des habitants, c'est le cas de La Baule, de Batz-sur-Mer et du Pouliguen qui a perdu près de 10% de sa population en 10 ans !