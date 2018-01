La Loire est le département qui affiche la plus forte proportion de couples mariés : 77 %, contre 72.5 % en Auvergne Rhône-Alpes et 72 % à l'échelle de tout le pays, selon une étude de l'Insee.

Saint-Étienne, France

La Loire est le département français où le mariage est le plus fréquent : 77 % des couples vivant ensemble se sont dit oui en mairie, devant le Haut-Rhin et la Moselle. Les autres couples ont opté dans 17 % des cas pour l'union libre et 6 % ayant conclu un Pacs, le pacte civil de solidarité.

C'est l'effet cumulé de plusieurs facteurs, selon l'Insee. "C'est vraiment les caractéristiques de la population qui expliquent cette différence", précise Bertrand Kauffmann, directeur régional adjoint de l'Insee. "Le Pacs est moins fréquent dans la population immigrée, il séduit surtout les jeunes et les personnes diplômées".

Saint-Étienne, 3e derrière Mulhouse et Nîmes

Quant Saint-Étienne, elle est sur le 3e marche du podium, derrière Mulhouse et Nîmes.

En Haute-Loire, 73 % des couples vivant sous le même toit sont mariés, 20 % étant en concubinage et 7 % pacsés. L'Insee a pus 'intéresser au statut conjugal sur la base des réponses au recensement, la question du recensement depuis 1995