La Loire essaie de répondre aux attentes des amoureux de la voiture électrique

Le 3ème France électrique Tour faisait étape à Saint-Just-Saint-Rambert ce mardi soir. L'occasion de faire connaître l'univers de la voiture électrique, et de rencontrer ceux qui, dans la Loire, veulent développer l'équipement nécessaire au fonctionnement de ces voitures nouvelle génération.

Le but du France électrique Tour, c'est de montrer que les voitures électriques, contrairement aux idées reçues, peuvent rouler en montagne, et tenir sur plusieurs centaines de kilomètres en allant d'Aix-en-Provence, jusqu'en Vendée en 4 jours. 19 équipages ont garé leurs voitures sur la place Gapiand à Saint-Just-Saint-Rambert. Tout ça, sans un bruit, à peine le crissement des pneus sur les graviers. Et un drôle de manège se met en place. Il y a des câbles un peu partout : il faut recharger les batteries entre chaque étape.

Ces voitures permettent de rouler 300 km environ, alors mieux vaut préparer son trajet : "Mieux vaux prendre son temps, préparer son parcours avec des applications variées, et savoir où sont les bornes, ça c'est primordial", explique David Beaufretont, qui participe à cette aventure avec son entreprise. Pour rouler d'Avignon à Saint-Just-Saint-Rambert, sa binôme Patricia Karamijaz était aux commandes : "C'est super, le temps d'adaptation c'est 5 minutes, et après c'est extraordinaire. C'est une voiture souple, réactive, ça fait pas de bruit. Je pense que ma prochaine voiture sera électrique !"

Le déploiement des bornes rechargeables rencontrent des difficultés dans la Loire

Si le rallye s'arrêtait à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est parce que la ville est la première a avoir installé une borne de recharge, il y a un an et demi, dans le cadre du plan de déploiement massif de cet équipement par le Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire (SIEL). Un plan lancé avec un objectif ambitieux explique Philippe Godard, vice-président du SIEL : "On voulait équiper 320 bornes, c'est-à-dire pratiquement toutes les communes de la Loire, mais on se heurte un peu coût". Actuellement, il y a entre 15 et 20 bornes de ce type dans la Loire.

Jusqu'ici, l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie subventionnait à hauteur de 50% l'installation des bornes. Une subvention qui prend fin le 31 décembre, alors pour Philippe Godard c'est sûr, il faut revoir l'objectif à la baisse : "D'ici la fin de l'année, on pourrait avoir 80 bornes , mais c'est très loin de ce qu'on souhaitait". Et puis il n'y a pas que l'obstacle budgétaire. Pour Philippe Godard, les élus ne souhaitent pas investir dans cet équipement parce que la part de voiture électrique ne leur paraît pas assez importante. Pourtant, les particuliers investissent toujours plus dans un véhicule électrique : les ventes ont presque augmenté de 14% entre 2016 et 2017, pour un total de plus de 100 000 véhicules nouvelle génération sur les routes françaises.