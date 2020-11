La Loire et la Haute-Loire se passionnent pour les boîtes à chaussures solidaires

Reprise partout en France, l'opération "boîtes de Noël pour les plus démunis" essaime dans la Loire et la Haute-Loire, où des particuliers, des écoles, des clubs sportifs et d'autres encore s'organisent pour participer. Les points de collecte se multiplient dans les deux départements.

Le principe est simple : prenez une boite à chaussures, mettez-y quelque chose de chaud, de bon, de quoi se divertir, un produit de beauté et un petit mot. Apportez ensuite votre boite dans un des points de collecte, en général chez un commerçant. C'est l'opération qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et passionne les foules. Dans la Loire et la Haute-Loire, des particuliers, des familles et des groupes s'organisent pour multiplier ces boîtes et ces points de collecte.

Des familles, des écoles, des établissements médico-social participent

A Saint-Genest-Malifaux, Karine a eu envie de faire participer ses deux enfants de onze et sept ans. Agathe et son frère ont donc préparé deux boîtes différentes : une pour une petite fille, avec "l'une de mes vestes, trop petite mais en bon état, un livre, un mot doux, et des bracelets", décrit Agathe, et l'autre pour une personne adulte "avec une bonnet en laine, un livre, du chocolat et des produits de beauté."

Trois fois rien pour cette famille ligérienne enthousiasmée par l'initiative. "On n'a jamais fait ça avant. Moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est bizarre que tout le monde n'ait pas de cadeau de Noël", remarque Agathe. Sa mère souligne "l'engouement autour du projet. Je l'ai vu dans mon entourage quand les collègues, la famille, les amis m'ont dit qu'ils allaient faire des boîtes !"

A ses yeux, l'important cette année est aussi d'aider autour d'elle : "Vu le contexte, on ressent plus la difficulté sociale dans nos entourages et le département. Je me suis dit qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de coups de pouce ici." Les boîtes collectées dans la Loire et la Haute-Loire vont en effet être distribuées à des associations locales, différentes les points de collectes. Il peut s'agir d'associations œuvrant à l'insertion, comme Renaître à Saint-Etienne, ou bien d'aide aux sans-abris, aux personnes isolées ou aux mineurs à la rue.

Cette chaîne de solidarité, Elisa Vallet la constate tous les jours depuis quelques temps. Elle coordonne l'initiative de la Bulle inattendue pour la Loire, et son téléphone n'arrête pas de sonner. "Les gens me demandent des renseignements, je reçois aussi des mails. C'est beaucoup d'implication mais c'est assez enthousiasmant." Une solidarité qui fonctionne à plein : le club de foot de Veauche s'est proposé auprès d'elle pour être point de collecte, et un établissement médico-social de La Grand-Croix fait participer ses jeunes en résidence.

Où peut-on apporter sa boîte ?

Une fois sa boîte à chaussures remplie, vous avez un large choix concernant les points de dépôts, souvent relayés sur les réseaux sociaux. Attention à bien respecter les dates limites de dépôts, elles changent selon les lieux de collecte !

La Bulle inattendue propose huit points de collecte en Haute-Loire , et six dans la Loire près de Saint-Etienne , avec deux "personnes contacts" dont les numéros sont indiqués.

, avec deux "personnes contacts" dont les numéros sont indiqués. Dans la Loire également, une internaute a trouvé douze personnes référentes pour la collecte, de Saint-Priest-en-Jarez à Montbrison en passant par Le Bessat. Elle a lancé le projet auprès de plusieurs mairies, écoles et institutions. "Ma Low" s'apprête également à organiser des permanences dans la rue. Il faut aller sur son profil Facebook pour avoir les dernières informations :

Au Puy-en-Velay, l'organisme Téléassistance 43, qui vient en aide aux personnes isolées, se propose aussi de collecter les boîtes :

A Saint-Galmier, le cinéma Le Colisée s'improvise lui aussi lieu de collecte :

