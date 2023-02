Un an de guerre en Ukraine : la longue et douloureuse attente d'une famille réfugiée en Charente-Maritime

"Merci France !" Dans un français encore hésitant, Agounik, 43 ans, veut dire sa gratitude. Cette réfugiée ukrainienne est hébergée à Saintes (Charente-Maritime) avec sa sœur et leurs quatre enfants. Accueillis dans une maisonnette mise à disposition par les Petites sœurs des pauvres, dans le parc d'une maison de retraite de la congrégation. Comme cette famille, 800 réfugiés ukrainiens ont été accueillis en Charente-Maritime depuis le début de la guerre. Certains sont repartis dans leur pays, mais pour Agounik et ses proches, l'attente est loin d'être terminée.

ⓘ Publicité

Fuir l'Ukraine : la décision s'est prise en quelques jours, après l'invasion russe du 24 février dont l'ampleur a surpris de très nombreux Ukrainien. "Je pensais partir un mois, et ça fait un an" constate Inga, 20 ans, la fille d'Agounik.

Inga dont le père est resté en Ukraine, tout comme son oncle enrôlé dans l'armée. Les hommes de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Une absence douloureuse pour Agounik : "Mon mari est en Ukraine, mes parents, ma belle-mère... c'est triste ! Mon pays me manque."

Temps suspendu

Et toujours aucune perspective de retour, même pour des vacances. Car cette famille vient de Kramentchouk, ville de l'est du pays, proche des combats. Dans l'actualité l'été dernier lorsque deux missiles russes avaient détruit un centre commercial, faisant une vingtaine de morts. "C'était un choc, reconnaît Inga. J'allais souvent dans ce centre commercial. Et voir ces images, c'était terrible."

Drapeaux jaune et bleu sur les murs de leur salon, Inga et ses proches soutiennent sans ambiguïté la résistance ukrainienne, malgré des liens forts avec la Russie, et des racines en Arménie : "Je suis arménienne, je parle arménien, mais mon âme est ukrainienne" promet Inga. Symbole de ces identités mêlées que la guerre vient déchirer, les conversations familiales mélangent ukrainien, arménien, mais aussi russe - la langue majoritaire à Krementchouk avant la guerre.

Identités déchirées

Inga reconnaît avoir encore des amis en Russie. "Certains soutiennent l'invasion et c'est dur de garder le lien. Mais d'autres sont contre la guerre. Tout le monde n'est pas derrière Poutine" veut croire la jeune femme. Incapable d'imaginer la fin du conflit. "J'aimerais tellement retourner dans ma ville cet été, en vacances."

À Saintes, Agounik et sa sœur travaillent régulièrement à la maison de retraite des Petites sœurs des pauvres. Les plus jeunes enfants de la famille, âgés de 11 à 13 ans, sont scolarisés en collège. Mais ils continuent de suivre une scolarité en Ukraine, par correspondance. Quant à Inga, elle aussi termine à distance des études de langues en Ukraine. Tout en étant inscrite à l'université à La Rochelle, en licence d'indonésien. Elle qui souhaite devenir enseignante pratique désormais sept langues, et prend ce séjour en France comme une chance : "Je vais peut-être finir mes études en France, et si je trouve un travail, peut-être que je resterai ?"