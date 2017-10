Pour financer ses actions l'association Aides lance la 1ère opération Love Baguette

Un monde sans Sida, la lutte au quotidien de l'association Aides. Elle lance ici dans le Gard et partout en France la 1ère opération Love baguette. Dans votre boulangerie, ce petit geste, acheter une baguette, peut faire beaucoup. Sur deux euros, un ira à l'association pour financer ses actions.

La 1ère opération Love Baguette lancée au plan national par l'association Aides. Un millier de boulangerie, une dizaine dans le Gard, sont associées à cette opération. La love baguette vendue 2 euros dont un euro est reversé à Aides pour financer ses actions et notamment l'achat de tests de dépistage.

Une dizaine de boulangeries dans le Gard dont la maison Amara, rue des Fourbisseurs à Nîmes.

L’objectif de cette première édition : vendre plus de 200 000 Love Baguette, ce qui représente à peine 0,1 % des baguettes vendues en France en une semaine. Avec les fonds collectés grâce à la Love Baguette, AIDES intensifiera ses actions de prévention sur le terrain et renforcera l’accès au dépistage, en finançant plus de 30 000 kits de dépistage !

Une action simple pour mettre fin au sida

En France, encore 30 000 personnes ignorent leur séropositivité et près de 7 000 nouvelles contaminations sont enregistrées chaque année. Pourtant, il est possible de mettre fin à cette épidémie : depuis 2010, toutes les études scientifiques prouvent qu’une personne dépistée et traitée ne transmet plus le virus du sida.

