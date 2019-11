La Lozère a besoin de recruter des médecins

Lozère, France

Pour le département, attirer et conserver des médecins généralistes sont un combat permanent. En Lozère, neuf praticiens seront partis en retraite d'ici 2021. L’un d’eux va fermer son cabinet à la fin de l’année et elle n’a toujours pas trouvé son successeur. Dans son cabinet du centre-ville de Mende, Marie-Odile Ferveur range ses dossiers. Il est 20 h et elle termine à peine sa journée de travail. Après 40 ans à exercer la médecine en Lozère Marie-Odile Ferveur, va prendre sa retraite à la fin de l’année.



Je suis contente de partir à la retraite, mais je suis triste pour patients, car ils ont du mal à trouver un nouveau médecin.

Il y a deux ans, Marie-Odile Ferveur aurait pu prendre sa retraite, mais faute de successeur elle avait choisi de prolonger son activité, mais aujourd’hui elle ne peut plus le faire, Marie Odile Ferveur veut convaincre un médecin de prendre la suite.



Il fait bon vivre en Lozère, mes patients sont très gentils et le travail ne manque pas.

Marie Odile Ferveur a ouvert son cabinet il y a 36 ans. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Marie Odile Ferveur a ouvert son cabinet il y a 36 ans. Au fil des années, elle a noué un contact privilégié avec ses patients. Sa première patiente Simone a aujourd’hui 85 ans : "Je l’ai rencontré le jour où elle est arrivée. Ensuite, elle est devenue le médecin de la famille. Elle s’est occupé de tous mes enfants et aujourd’hui elle s’occupe des petits enfants. C’est vraiment le docteur comme on l’aime. Elle est toujours là pour vous aider, pour vous rassurer."



Simone va devoir se trouver un autre médecin © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Simone va devoir se trouver un autre médecin et en Lozère ça ne court pas les rues. Le département compte 55 médecins généralistes, 55 médecins répartis sur un territoire de plus de 5.000 km2. Et, dans cette région à la faible densité de population, le ratio de médecins par habitant n'est pas le seul problème. S'y ajoutent les distances pour rejoindre un cabinet. Un chiffre d'autant plus inquiétant que le nombre de praticiens actuels n'est pas suffisant. Et parmi ses médecins neuf seront partis en retraite d'ici deux ans.

Pour anticiper la prochaine vague de départs en retraite, le Conseil départemental a mis en place une série de dispositifs pour attirer de nouveaux médecins. Direction la commune de Châteauneuf-de-Randon dans le nord Lozère. Dans ce petit village de 400 habitants, il n’y avait plus de médecins depuis plusieurs mois.



Christophe Bruez s’est installé il y a 18 mois sur la commune de Châteauneuf de Randon dans le nord Lozère © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Christophe Bruez s’est installé il y a 18 mois. Pour le convaincre de venir, on lui a offert un an de loyer et il ne paiera pas d’impôt sur son activité pendant 5 ans.



C’est une aide rassurante et qui me permet de moins penser à l’avenir.



Pour les collectivités confrontées aux déserts médicaux, attirer et conserver des médecins généralistes sont un combat permanent.

La Lozère verse par exemple des bourses aux étudiants en médecine, 700 euros par mois pendant leurs trois années d'internat et, en échange, ils s'engagent à venir travailler au moins cinq ans dans le département. Des années de loyers offerts, des exonérations d’impôts, de l’agent pour payer des secrétaires et la concurrence avec l’autre département sont rudes. En Lozère, il faudrait dans l’idéal quinze médecins supplémentaires pour assurer une bonne couverture du territoire, quinze en plus des cinquante-cinq déjà présents, mais l’objectif à court terme est de trouver au moins 9 médecins d’ici à 2 ans pour remplacer les départs à la retraite



Il n’y a jamais eu autant de médecins en France, mais ils n’ont jamais été aussi mal répartis.

226 000 médecins étaient en activité au 1er janvier 2018. Un record absolu. Sauf que les disparités entre territoires n’ont jamais été si fortes. Des disparités qui se sont accentuées sur la période 2007-2015 : les effectifs de médecins n’ont cessé de diminuer dans les départements les moins pourvus, et ont continué d’augmenter dans ceux dont la densité médicale dépassait déjà la moyenne nationale. Une aberration. Ainsi le délai médian pour obtenir un rdv chez un spécialiste peut varier du simple au double selon la zone où on se trouve : 79 jours d’attente pour un rdv ophtalmo dans les zones de faible accessibilité, contre 40 jours dans celles les mieux dotées.



La France a perdu près de 6 500 médecins en huit ans. Un déficit qui touche les campagnes et les grandes villes