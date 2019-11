La Lozère : terre de travail pour les personnes en situation de handicap

Montrodat, France

L'ESAT est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle dans un milieu protégé. Sur le département, plus de 600 personnes en situation de handicap travaillent dans des ESAT. Ces travailleurs interviennent sur plusieurs secteurs d’activité : blanchisserie, pressing, apiculture, menuiserie. Cette semaine Terre de Cévennes vous propose de partager leur quotidien au travail.

À Montrodat, près de Marvejols, Noémie 25 ans fait défiler des pots de verre qu’elle remplit de miel. L’atelier apicole où travail Noémie emploie six personnes toute l’année. Comme Noémie, ils sont tous en situation de handicap. "Je me plaît à faire du miel, j’aime ça. C’est un travail qui exige de la concentration et de l’attention. Venir au travail tous les jours me fait du bien, ça m’évite de rester à tourner en rond à la maison." Concentrés sur son travail Noémie remplie de ses pots de miel, une fois plein, les pots sont emmené dans la salle d’à côté pour les étiqueter.

Noémie remplie ses pots de miel, une fois plein les pots sont emmené dans la salle d’à côté pour les étiqueter © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Sébastien répète lui aussi les mêmes gestes, soigneusement, il colle les étiquettes sur les pots de Miel. Sébastien à 34 ans et il travaille depuis 10 ans dans ce milieu protégé.

Sébastien à 34 ans et il travaille depuis 10 ans dans ce milieu protégé. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

"Ça me rassure de travailler en ESAT dans un milieu protégé. En milieu ordinaire, le patron ne peut pas être toujours derrière nous ici oui. Moi, j’ai déjà travaillé en milieu ordinaire et c’est dur."

Le milieu ordinaire, c’est le monde du travail que nous connaissons. Ici, le milieu est protégé, on accompagne, on explique, on prend le temps chacun a son rythme, mais le travail est fait sérieusement avec savoir-faire Marie Noel Pépin monitrice au sein de l’établissement.

"On essaye de leur apporter une autonomie et de les intégrer dans notre société."

L’Esat produit du miel de pissenlit, de montagne, de la vallée du Lot, du causse, de framboisie © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Une fois étiquette les pots de miel son emballés, ensuite, ils prennent la direction de plusieurs points de vente, mais on peut aussi acheter directement à la source.

l’établissement propose un service à la personne, un service de blanchisserie et de pressing © Radio France - said makhloufi

À quelques mètres de la Miellerie et de son point de vente, l’établissement propose un service à la personne, un service de blanchisserie et de pressing ouvert aux particuliers et aux professionnels. Dans une tenue rose et blanche Lucile 21 ans termine le nettoyage d’une couverture. Pour Lucile, c’est un 1er pas dans le monde du travail. Là où elle travaille en ESAT Lucile est rassurée, apprécié.



L'ESAT - établissement et service d'aide par le travail est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Cette structure accueille des personnes qui n'ont pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire. Ils souffrent de problèmes mentaux, psychiques, comportementaux. Ils sont sous tutelle, curatelle, vivent chez eux, encadrés, ou en foyers divers. Ils sont tout au long de leur vie accompagnée guidée.

Chiffres sur le handicap au travail en France

Le taux de chômage des handicapés en France est toujours le double de celui des valides. Malgré le « quota » de 6 % de travailleurs handicapés imposé aux entreprises depuis 2005, le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste à 19 %. Il y a également de plus en plus de personnes en situation de handicap parmi la population active. Les employeurs sont de plus en plus nombreux à prendre en compte l’emploi des personnes handicapées. En dix ans, entre 2006 et 2016, la part des entreprises privées employant des personnes porteuses d’un handicap est passée de 60 % à 80 %. Et désormais, plus de la moitié (51 %) des entreprises respectent leur obligation d’emploi de 6 %.

A l’inverse, la part des mauvais élèves qui ne font rien pour l’emploi des personnes handicapées, autrement dit qui n’ouvrent ni emploi direct, ni sous-traitance, s’est largement réduite. Elle est passée de 29 % en 2006 à… 8 % en 2016 !