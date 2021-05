La Ligue de protection des oiseaux d'Audenge lance un appel aux dons

Le 15 avril dernier la Ligue de Protection des Oiseaux a lancé un appel aux dons sur la plateforme en ligne HelloAsso. Il faut dire que ce centre de soins d'Audenge accueille de plus en plus de pensionnaires : plus de 4.000 l'an passé. Et pas seulement des oiseaux ! Les bénévoles de la LPO soignent également des chevreuils, des écureuils et même des grenouilles.

C'est une vraie ménagerie où renards et perdrix se croisent en salle d'attente. Ce sont des animaux blessés, souvent victimes d'accidents de la circulation. Aujourd'hui quand il faut passer une radio ou opérer, les soigneurs de la LPO font appel à un vétérinaire extérieur. La nouvelle salle de chirurgie permettra de réaliser tous les soins au centre. _"Un gain de temps et d'efficacité"_, explique la responsable des lieux Noriane Rhouy.

Objectif de la LPO : rassembler 35.000 euros pour équiper cette salle de chirurgie avant la fin de l'année.