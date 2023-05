La lutte anti-corrida est contre-productive, selon André Viard

Les arènes de Nîmes vont-elles faire le plein, pendant la feria de Pentecôte ? La tentative médiatisée d’Aymeric Caron de faire interdire la corrida pourrait avoir offert à cette tradition le meilleur des coups de pub. Six mois après l’échec du député insoumis , le constat est là : la billetterie a écoulé toutes les places mises en vente. Peut-on donc y voir là le signe que la corrida est en train de redorer son image ?

André Viard, le président de l’Observatoire national des cultures taurines se montre prudent : « Pour les aficionados, c’est certain, ces attaques ont redoublé leurs ardeurs. » Mais pour les autres, les non-initiés, les curieux, qu’en est-t-il ? « Ceux qui allaient déjà une à deux fois par an aux arènes peuvent être tentés d’y aller plus souvent, mais pour tous ceux qui n’y ont jamais mis les pieds, je suis plus réservé », estime l’intéressé.

Polémique autour du livre de Yolaine de La Bigne

Le président de l’Observatoire national des cultures taurines est récemment monté au créneau pour s’insurger d’un entretien sur Europe 1. Dans son émission, Isabelle Morizet a lu un passage du nouveau livre de l’invitée qu’elle recevait : la militante anti-corrida, Yolaine de La Bigne.

Cette dernière porte des accusations jugées mensongères par les aficionados. Accusations jugées même diffamatoire pour André Viard, qui réclame un droit de réponse. « Dans cette interview, il est dit que, pour préparer les toros au combat, "on leur enduit les yeux de vaseline pour les désorienter ; on leur enduit les pattes de térébenthine pour bien les énerver, on leur enfonce des aiguilles cassées les testicules pour ne pas qu’ils puissent s’assoir." Mais qui est ce "On" ? Moi, je vais vous le dire qui est visé. Ce sont les organisateurs, les villes taurines, éventuellement les éleveurs et éventuellement aussi les matadors », s’indigne André Viard.

Nouvelle campagne de l'Alliance anticorrida

Au-delà cette polémique, l’association Anticorrida a, de son côté, lancé une nouvelle campagne télévisée sur 6ter, W9 et Gulli. Une première vague de diffusion est prévue à partir de ce samedi et jusqu’au lundi 29 mai. La deuxième vague aura lieu, elle, au cours de l’été. En investissant ces chaînes, l’association espère ainsi toucher un public plus familial.

