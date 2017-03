La lutte contre la xylella : la douane corse détruit une cargaison de végétaux suspects à Bastia

650 plants de végétaux potentiellement dangereux ont été saisis et détruits par les douanes de Corse.

Les faits remontent à début février. Sur le port de Bastia, les douaniers ont intercepté un camion qui transportait ces plants figurant sur la liste des végétaux interdits par les services de l'Etat, des végétaux potentiellement porteurs ou développeurs de la xylella fastidiosa, cette fameuse bactérie qui tue les oliviers. Cette cargaison venait d'Italie et elle aurait été importée par un pépiniériste ajaccien.Une telle saisie est assez rare pour être signalée. Les services de l'Etat assurent que le risque de contamination était bien réel. D’ailleurs, l'office de l'environnement de la Corse a décidé de se porter partie civile devant la justice. C’est ce qu’a indiqué sa présidente, Agnès Simonpietri.Surprise générale en revanche du côté des professionnels. Les importations d'Italie, ce n'est pas nouveau, s'insurge Monique Meunier, porte-parole du collectif de défense des pépiniéristes et paysagistes de Corse... Il est de plus en plus difficile de travailler dans ces conditions, estime Marc Furfaro, lui aussi membre de ce collectif. Il attend une réaction des services de l'Etat qui, avec l’office de l'environnement, travaille actuellement à favoriser la production locale, à travers notamment le label Corsica grana. Le reportage de Maxime Becmeur...