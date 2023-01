La lutte contre le marché parallèle de tabac s'organise dans l'Eure

Avec la signature de cette convention entre le préfet, la gendarmerie, la police et le procureur de la République d'Évreux, pour lutter contre le tabac contrefait ou illégal, Fabrice Lefebvre, le président de la fédération des buralistes de l'Eure a enfin le sentiment d'avoir été entendu. "Quand on parlait de marché parallèle ou de trafic, à chaque fois on ne nous prenait pas au sérieux. On nous disait que si les volumes baissaient, c'est que la politique de santé publique était efficace et que les gens fumaient moins" peste le patron du Rolivalois à Val-de-Reuil. Fabrice Lefevre en est convaincu, "avec ce marché parallèle, la contrebande et les achats transfrontaliers, dans un, deux ou trois ans, on va passer les barre des 50% de tabac" acheté ailleurs que dans un bureau de tabac en France.

Le commerçant en profite pour fustiger au passage "un système de prix prohibitif qui est en train de s'installer". Le débitant de tabac aimerait donc bien "une pause sur cette fiscalité" après une nouvelle hausse du tabac en janvier dernier et une autre prévue en mars 2023. "Quand vous avez des gens qui viennent dans votre commerce juste pour acheter des tubes ou du papier, on général, vous ne fumez pas ça sans tabac" sourit Fabrice Lefebvre, "il y a maintenant dans chaque ville de France un ou deux tabacs clandestins et avec les réseaux sociaux, je vous fais livrer du tabac chez vous demain" poursuit-il, "c'est complètement illégal mais c'est la triste réalité".

Plus de tabac acheté à l'étranger

Le tabac contrefait est souvent saisi lors de contrôles routiers, "sur l'autoroute, notamment sur l'A13 ou sur l'A28 ou le réseau secondaire" explique le colonel Emmanuel Gros, commandant du groupement de gendarmerie de l'Eure. Fabrice Lefebvre s'émeut : "Le Luxembourg se revendique comme l'etat où la prévalence tabagique est la plus faible d'Europe a fait + 10% l'an dernier" en vente. Lutter aussi contre ce tabac d'importation, acheté au Luxembourg ou en Belgique, c'est une des missions des gendarmes. Un automobiliste revenant du Grand-Duché a fait les frais à Conches-en-Ouche. Dans son véhicule, les forces de l'ordre ont trouvé 45 kilos de tabac en pots et en cartouches, "il revendait avec une marge assez confortable au préjudice des buralistes" s'émeut le colonel. Ce n'est pas tant de la revente à la sauvette, mais "ils ont leurs petits réseaux de clients, on a découvert des calepins avec les fournisseurs et les clients".

Lutter contre les vols à main armée

Cette convention comprend également un volet sur la sécurité des débits de tabac et "permet aux forces de sécurité d'affirmer une présence auprès des débitants de tabac", selon le préfet de l'Eure, Simon Babre. Prévenir les vols dans les bureaux de tabac est la priorité n°1 pour les gendarmes, "aux moments les plus vulnérables pour les buralistes, souvent le matin, au moment de la livraison du tabac" explique le colonel Emmanuel Gros, comme à Gisors en mars 2022 où les malfaiteurs avaient braqué un camion s'emparant de douze cartons de cartouches de cigarettes. En effet, "les braquages se font très très rares" dans les établissements grâce à un travail de sécurisation des locaux mis en place par les exploitants*. "Les fumigènes, les systèmes de grilles, les alarmes anti-intrusion sont des moyens qui permettent de lutter efficacement"* souligne le commissaire de Louviers-Val-de-Reuil Cristopher Saint-Raymond, directeur départemental de la sécurité publique de l'Eure. Les braquages lors des livraisons sont souvent commis "par des équipes qui viennent de région parisienne", détaille le colonel Gros.

En 2022, 30.000 paquets de cigarettes et plus de cent kilos de tabac de contrebande ont été saisis par les gendarmes et 700 kilos de tabac par les douanes dans l'Eure.