Île-de-France : la lutte contre le racisme et la discrimination s'invitent dans la campagne des municipales

Île-de-France, France

Pour les marcheurs de l’Egalité comme ils se nomment eux-mêmes, seuls l'adoption de mesures précises peut faire reculer les discriminations et faire vivre les valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité.

"Or aujourd'hui dans le discours ambiant" explique Samuel Thomas l'un des fondateurs de la Maison des potes "on parle beaucoup de valeur républicaine, mais pas du tout de la lutte contre le racisme et des mesures que les politiques devraient prendre pour que celles-ci soient effectives".

Convaincue que c'est aussi par les politiques locales qu'on peut faire reculer le racisme, la Maison des Potes a donc décidé d'interpeller les candidats que ses militants vont rencontrer jusqu'au 20 mars juste avant le deuxième tour des élections municipales. Un soixantaine d’étapes dans presque 50 communes d'un Grand Paris de l'Egalité qu'ils appellent de leurs vœux et 17 engagements qu'ils demandent aux candidats de signer.

Multiplier les testings dans les communes

Pour lutter contre les discriminations à l'embauche, aux stages, aux logements, les futurs élus doivent s'engager à financer des opérations des testing, qui permettraient aux victimes de se retourner contre ceux qui les discriminent. Les candidats sont aussi invités à mettre en place des Maisons de la Justice et du Droit où des avocats pourront défendre ces victimes face ceux qui discriminent qu'il s'agisse d'agents immobilier, de sociétés de HLM ou d'employeurs

Pour prévenir ces délits, la Maison des Potes demande aux municipalités d’anonymiser toutes les candidatures, qu’il s'agisse de demandes de HLM ou d'emplois en mairie. D'aider aussi les stagiaires à obtenir de vrais stages qualifiants.

Les candidats devront aussi s’engager à mener des actions d’éducation populaire contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie

Et faire preuve de solidarité avec les plus fragiles, c’est-à-dire ouvrir des centres d’accueil et d’hébergements pour les femmes victime de violences, pour les sans-logis, les demandeurs d’asile et les migrants.

Les 60 étapes en Ile-de-France du Grand Paris de l'Egalité

Au programme, 60 étapes en Île-de-France au départ des Ulis en passant par Massy, Ris Orangis, Grigny,Evry-Courcouronnes, Corbeil-Esonnes, La Courneuve, Aubervilliers, Sevran, Aulnay, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Nanterre, Gennevilliers, Sceaux, Bagneux, Bobigny, Pantin, Les Lilas, Paris 19eme, 20eme, Montreuil, Bagnolet, Saint-Denis,Stains, Paris 14eme, Goussainville, Paris 18ème, Sarcelles, Garges-les-Gonesses,, Villiers-le-Bel, Gonesse, Cergy, Argenteuil, Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, Creil, Sartrouville, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Fontenay-sous-Bois, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Alfortville, Montereau, Melun, SAVIGNY le Temple et arrivée est prévue à Yerres en Essonne le 20 mars 2020.