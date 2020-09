La Mad Jacques : la course d'auto-stop annulée par la mairie de Chéniers

La Mad Jacques, cette grande course organisé depuis 2016 devait se tenir les samedi 3 et dimanche 4 octobre. En raison de la crise sanitaire, la municipalité de Cheniers, ville d'arrivée de l’événement a décidé de l'annuler.

"Salut les Jacquots. Bon, on est pas sur un bon début de semaine. La Mad Jacques Stop du 3-4 octobre est annulée-reportée. On est deg. Genre pas mal deg". Ainsi commence le post Facebook des organisateurs de la Mad Jacques, cette course en auto stop dont la quatrième édition devait se tenir les 3 et 4 octobre prochain.

Comme chaque année, des équipes de toute la France tentent de rejoindre le plus vite possible le site du Moulin de Piot sur la commune de Cheniers en Creuse, en stop. Et c'est justement la perspective de voir du monde, près de 2 500 en moyenne, venant potentiellement de foyers covid que la municipalité a décidé d'annuler la course.

"On a pris une décision qui me semble sage dans le contexte actuel. Ne serait-ce que mentalement pour la sérénité des gens. Il faut dire que la population avait peur", explique Gilles Gaudon, le maire de Chéniers. "On a les cartes en main pour préserver notre couleur verte au covid au niveau national. Pourquoi prendre des risques supplémentaires quand on peut l'éviter", ajoute l'édile.

Un report en septembre 2021

La préfecture avait pourtant donné son accord et un "plan covid" avait été étudié par les organisateurs pour l'organisation de cette course. La Mad Jacques Stop est reportée au 18-19 septembre 2021. Votre billet, vos options hébergement, votre retour en bus sont valables pour cette date, il faut juste l’indiquer aux organisateurs. Il est également possible de leur faire don de votre inscription.