Annulation de la Madone de Porcaro : l'aumônier rappelle aux motards de ne pas venir

La Madone des Motards, qui a lieu chaque année les 14 et 15 août à Porcaro dans le Morbihan, a été annulée pour cause de Coronavirus. Le père Antoine de Roeck, craint tout de même que des motards s'y donnent rendez-vous. Il lance un appel au civisme.

Chaque année, de nombreux motards se donnent rendez-vous à Porcaro, dans le Morbihan, pour de nombreuses festivités telles que des cérémonies religieuses, des concerts ou encore des longues balades à vélo. L'événement accueille tous les ans entre 12 000 et 15 000 motards. Cette année, en raison de la situation sanitaire, les organisateurs ont été contraints d'annuler l'événement. Malgré tout, le père Antoine de Roeck, aumônnier de Porcaro depuis six ans, publie ce jeudi 29 juillet, un communiqué rappelant aux motards de ne pas venir le week-end du 14 et 15 août afin "d'éviter une concentration de la population". Il en appelle également au "civisme", au "bon sens" et à la "responsabilité personnelle de chacun".

L'édition 2020 de la Madone des Motards est déjà reportée à l'été 2021.