Aux Martres-de-Veyre, dans le Puy-de-Dôme, Laurent et Evelyne Brun décorent et illuminent leur maison chaque Noël depuis près de 20 ans : tous les soirs, des dizaines de familles se pressent pour admirer le spectacle.

La magie de Noël aux Martres-de-Veyre grâce aux illuminations d'Evelyne et Laurent Brun

Des cerfs qui courent après des lutins, des personnages de dessins animés, le château de Cendrillon et même le Père Noël qui fait coucou à la fenêtre : tous les soirs c'est un monde enchanté qui s'illumine et qui prend vie au 59 rue de Longues aux Martres-de-Veyre.

Depuis près de 20 ans Evelyne et Laurent Brun passent de longs mois avant les fêtes à décorer et illuminer leur maison pour tous et toutes. Statues, installations, illuminations ... tout est bricolé à la main, souvent avec du matériel de récupération. Véritable institution locale, la maison attire des dizaines de famille tous les soirs.

Une boîte à dons solidaire

Devant la maison, les enfants juchés sur les épaules de leurs parents font coucou au père Noël et s'amusent à reconnaître les personnages de dessins animés joyeusement dispersés sur toute la pelouse. Pour Evelyne et Laurent, ces sourires et ces yeux émerveillés sont la meilleure des récompenses, "c'est magique, tout simplement magique, ça met du baume au cœur", confirme Laurent.

Véritable attraction, la maison illuminée attire jusqu'à une centaine d'amoureux de la magie de Noël à la fois. © Radio France - Théophile Vareille

Cette année le livre d'or habituel est absent, pour raisons sanitaires, et les "800 à 1000 mots'" écrits à la main d'habitude vont "beaucoup manquer" à Evelyne et Laurent.

En guise de remerciements il est toutefois possible de glisser un petit mot dans leur boîte aux lettres, ou de glisser une petite pièce dans leur boîte aux dons solidaires. Ces dons sont entièrement reversés à Acte Auvergne, une association venant en aide aux enfants atteints de cancer dans la région. Tous les ans, ce sont environ 3000 euros qui sont ainsi récoltés.

Informations pratiques : 59 rue de Longues, Martres-de-Veyre. Illuminations de 17 heures à 21 heures jusqu'au lundi 14 décembre, puis jusqu'à 20 heures à partir du mardi 15 décembre.