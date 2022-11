La magie de Noël gagne (déjà) le centre-ville de Caen !

La magie de Noël se répand dans le centre-ville de Caen ! Depuis 11h ce samedi matin, Caennais et Calvadosiens ont pu profiter de l'ouverture des deux marchés de Noël ! Ils auront jusqu'au 31 décembre pour découvrir la soixantaine de chalets qui se situent place de la République et boulevard Leclerc. Décoration, bijoux, beauté, jeux pour enfants, produits du terroir… Il y en a encore pour tous les goûts !

Les commerçants confiants

Au vu du contexte, est-ce qu’on s’attend à vendre malgré tout ? Nicole est présente sur le marché depuis 20 ans pour vendre ses santons de Provence. Elle ne se fait aucun souci : "Il faut s'adapter. La vie, elle, n'est pas facile, tous les ans, il y a toujours quelque chose. Tous les ans, on m'a répété ça et ça s'est toujours bien passé. Cette année, on est très bien placés. L'installation est géniale, la déco est géniale. C'est vraiment un village de Noël. Les gens peuvent venir avec les enfants, les poussettes. Ils ont la place pour se déplacer. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien qui gêne. Ils vont être dans l'ambiance de Noël".

Les Santons de Provence sur le marché de Noël à Caen © Radio France - Louis Fontaine

Le marché de Noël, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le savoir-faire normand. Antoine Langlois vient de Bayeux. Il y a deux ans et demi, il a ouvert sa boutique et sa marque de t-shirts. Il a pris le pari de venir pour la première fois cette année sur le marché de noël de Caen pour se démarquer : "Nos t-shirts en lin sont créés à Évrecy, nos broderies sont faites à Saint-Lô, nous avions envie que les gens découvrent notre marque. Pour moi, il faut de la qualité et il faut être sûr de la provenance. Donc, à partir du moment où on est sûr de ce qu'on achète et qu'on est satisfait du produit, on peut mettre le prix. Après, c'est vrai qu'on est conscient que le 100 % français, 100 % normand, ça a un coût. Mais on ne pourrait pas survivre aujourd'hui uniquement avec ça. Alors c'est pour ça qu'on propose aussi des t-shirts en coton bio. Il faut faire un peu des deux".

Une boîte à lettres pour le Père Noël

Si vos enfants ont envie d'adresser une lettre au Père Noël, c'est possible ! Une boîte à lettres est à disposition des enfants à la maison du Père Noël, place de la République. Pour recevoir une réponse du Père Noël , les enfants ne doivent pas oublier d’indiquer dans leur lettre ou au dos de l’enveloppe nom, prénom et adresse.